Mundo. AP.- El novio de Gabby Petito, cuyo cuerpo fue encontrado en un parque nacional en Wyoming después de un viaje por el país con él, fue acusado de uso no autorizado de una tarjeta de débito mientras los buscadores continuaban buscándolo el jueves en un pantano de Florida.

Una acusación del gran jurado federal presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. En Wyoming alega que Brian Laundrie usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal de alguien para realizar retiros no autorizados o cargos por valor de más de $ 1,000 durante el período en el que Petito desapareció. No dice a quién pertenecía la tarjeta.

La portavoz del FBI Courtney Bernal se negó a revelar la naturaleza de los cargos hechos a la tarjeta de débito.

El agente especial a cargo del FBI, Michael Schneider, dijo que una orden de arresto emitida el miércoles por el presunto uso fraudulento de la tarjeta bancaria permitirá que las fuerzas del orden en todo el país continúen persiguiendo a Laundrie mientras continúa la investigación sobre el homicidio de Petito.

Laundrie ha sido nombrada persona de interés en la muerte de la mujer de 22 años. El caso ha despertado un enorme interés público, pero también ha suscitado preguntas incómodas sobre la atención desigual prestada a los cientos de casos de mujeres nativas americanas y de otras minorías desaparecidas o asesinadas en todo Estados Unidos.

En Florida, los investigadores pasaron el jueves un quinto día sin éxito buscando a Laundrie en la imponente reserva natural cerca de la casa de sus padres.

La búsqueda en el parque Carlton Reserve estaba programada para reanudarse el viernes, dijo Joshua Tayler de la ciudad de North Port, donde se encuentra el parque. Comenzó después de que Laundrie les dijo a sus padres que iría allí, varios días después de regresar solo el 1 de septiembre de su viaje al oeste con Petito.

La acusación dice que el uso no autorizado de la tarjeta de débito ocurrió aproximadamente entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre.

El abogado de la familia de Laundrie, Steven Bertolino, dijo que tiene entendido que la orden de arresto estaba relacionada con actividades que ocurrieron después de la muerte de Petito, y no con su muerte real.

“El FBI se concentra en localizar a Brian y cuando eso ocurra, los detalles de los cargos cubiertos en la acusación se abordarán en el foro correspondiente”, dijo Bertolino en un mensaje de texto a The Associated Press.

Un abogado que ha representado a la familia Petito tampoco respondió de inmediato para hacer comentarios.

Petito fue reportada como desaparecida el 11 de septiembre por sus padres después de que ella no respondió a las llamadas y mensajes de texto durante varios días mientras la pareja visitaba parques en el oeste. Su cuerpo fue descubierto el domingo en las cercanías de un campamento remoto y sin desarrollar a lo largo de la frontera del Parque Nacional Grand Teton en el noroeste de Wyoming.

El forense del condado de Teton, Brent Blue, clasificó la muerte de Petito como un homicidio , lo que significa que su muerte fue causada por otra persona, pero no reveló cómo fue asesinada a la espera de los resultados de la autopsia.

Los funcionarios instaron a cualquier persona con conocimiento del papel de Laundrie en la muerte de Petito o su paradero a comunicarse con el FBI. Con los detectives y las teorías en línea que se multiplican día a día , el FBI y la policía han recibido una avalancha de consejos sobre posibles avistamientos de Laundrie.

“Ningún dato es demasiado pequeño o intrascendente para apoyar nuestros esfuerzos en esta investigación”, dijo Schneider en un comunicado.

Petito y Laundrie crecieron juntos en Long Island, Nueva York, pero se mudaron en los últimos años a North Port, donde viven sus padres. Su casa, a unas 35 millas (55 kilómetros) al sur de Sarasota, fue registrada por los investigadores a principios de esta semana, y un Ford Mustang conducido por la madre de Laundrie fue remolcado desde el camino de entrada. Las autoridades creen que Laundrie condujo ese automóvil hasta Carlton Reserve antes de desaparecer.

La pareja documentó en línea su viaje en una camioneta Ford Transit blanca convertida en caravana, pero tuvieron un altercado físico el 12 de agosto en Moab, Utah, que llevó a una detención policial por un posible caso de violencia doméstica. Finalmente, la policía decidió separar a la pareja en disputa por la noche. Pero no se presentaron cargos y no se reportaron heridos graves.

La ciudad de Moab dijo que llevará a cabo una investigación formal sobre el manejo de la disputa. Los funcionarios de la ciudad dijeron que no estaban al tanto de ninguna infracción de las políticas del departamento, pero tienen la intención de hacer una “evaluación exhaustiva e informada” basada en los resultados de la investigación.

El jueves, la secretaria del Interior, Deb Haaland, dijo a los periodistas en Washington, DC, que la amplia cobertura de los medios de comunicación sobre el caso debería ser un recordatorio de las niñas y mujeres nativas americanas desaparecidas o asesinadas.

Haaland, la primera secretaria del gabinete de nativos americanos, dijo que su corazón está con la familia de Petito, pero que también llora por “tantas mujeres indígenas” cuyas familias han soportado un dolor similar “durante los últimos 500 años”.