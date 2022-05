Trendy.- Christian Nodal llamó la atención en su más reciente visita a Guatemala para dar un concierto, pues además desde que el viernes fue visto con una misteriosa mujer en Honduras, el cantante de “De los besos que te di” sufrió un fuerte accidente en pleno escenario el sábado ya en tierra guatemalteca.

Fue en sus historias efímeras de Instagram donde el cantante de 23 años agradeció el cariño de sus fans, quienes se mostraron preocupados luego de una estrepitosa caída que el compositor sufrió a media actuación.

“Mi gente de Guatemala, muchísimas gracias por esta noche tan increíble, tan especial… Estoy bien…Gracias por esta casita llena, por corear cada canción con esa energía, por la vibra…¡Los amos! Gracias por tanto!”, anotó.

Aunque en su agradecimiento no entró en detalles sobre el accidente sufrido, unos minutos después el nacido en Caborca, Sonora, evidenció las consecuencias de su aparatosa caída, misma que lo dejó con un pie vendado.

“Hoy besé el escenario”, escribió imprimiéndole un tono humorístico a la desafortunada situación, al lado de una fotografía donde aparecen sus pies y se puede apreciar que se lastimó el izquierdo, pues tuvo que ser vendado con una férula en el tobillo.

De acuerdo con imágenes que circulan en la red, el momento sucedió cuando Nodal se despedía de su público cuando tropieza y cae estrepitosamente. La lluvia moderada que caía sobre el lugar pudo haber sido la causante del resbalón del famoso intérprete del género “mariacheño”.

Aunque la caída pareció no ser muy aparatosa, podría sí haber sido dolorosa para el ganador del Latin Grammy, pues Nodal tardó en levantarse, para luego abandonar el escenario cojeando y con ayuda de uno de los integrantes de su staff. Lo cierto es que tras el accidente, el ex novio de Belinda no canceló las fechas programadas en el país centroamericano, donde se presenta con su gira Forajido.

Pero este accidente no ha sido lo único por lo que el cantante ha causado revuelo, pues el viernes por la mañana, horas antes de su concierto en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, Nodal fue captado junto a una misteriosa mujer, como ya se ha comenzado a hacer costumbre con el cantante.

El ex novio de Belinda llegó al país en un vuelo privado, acompañado de una joven de pelo largo y oscuro que llevaba una gorra negra, pero al notar la presencia de la prensa, la mujer bajó la mirada, quizá en un intento por cubrir su rostro.

En la imagen se puede ver al letrista sosteniendo la mano de la joven, de quien según la cuenta Chamonic3, se sabe que se llama Mariana García y es originaria de Sinaloa.

Tenemos todo acerca de la caída de #Nodal … en cámara lenta … todo por andarse trepando en tacones 😁😬😂😂😂🫣💅🏼

Terminó con un esguince 😖 auch 🤕 pic.twitter.com/apvjY1ogr7 — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) May 9, 2022

Tras la separación de Christian y Belinda, ocurrida poco antes de que se festejara el Día del amor y la amistad, 14 de febrero de este año, los cantantes han separado sus caminos; y mientras Beli se encuentra en España promocionando su participación en la serie Bienvenidos a Edén, Christian se mudó a Miami, donde puede disfrutar libremente de sus pertenencias y lujos.

Y es que luego de cancelar sus planes de boda con la intérprete de En el amor hay que perdonar, el famoso ha sido captado en distintas ocasiones con diversas mujeres durante sus viajes; sin embargo, en una entrevista reciente, el caborqueño negó mantener alguna relación seria y mencionó que actualmente “sólo tiene amigas con y sin derechos”.

Fue en dicha entrevista con Francisca Lachapel, donde Nodal sorprendió al asegurar que aún mantiene contacto con su ex novia: “Charlas hemos tenido, pero es que no sé, son cosas que van de la vida”, dijo Nodal. “O sea que siguen hablando”, preguntó la periodista, a lo que el cantante respondió: “No, hemos tenido pláticas, pero como te digo, no sé en qué posición nos ponga la vida”, destacó.

Fuente: Infobae