Odebrecht y Venezuela, nombres que padres en Perú pusieron a sus hijos

México.-El año nuevo está a punto de comenzar y con él la ola de estrenos de películas, documentales y series, además de las nuevas temporadas de nuestras historias consentidas.

Para este 2019 Netflix tiene preparada la temporada final de Unbreakable Kimmy Schmidt y de una de las favoritas en México: Club de Cuervos.

Checa todos los estrenos que la plataforma nos tiene preparados para comenzar el 2019 con el pie derecho.

Series

1 de enero

Comediantes del Mundo (Temporada 1)

¡A Ordenar con Marie Kondo! (Temporada 1)

9 de enero

Godzilla, el Devorador de Planetas (Temporada 1)

10 de enero

Cuando los Héroes Vuelan (Temporada 1)

Kingdom (Temporada 1)

11 de enero

Titanes (Temporada 1)

Sex Education (Temporada 1)

17 de enero

American Crime Story: El Asesinato de Gianni Versace

18 de enero

Star Trek: Discovery (Temporada 2)

Grace and Frankie (Temporada 5)

25 de enero

Club de Cuervos (Temporada 4)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Temporada 4, segunda parte)

Películas

1 de enero

En Primera Plana

Vida Improvisada

Orgullo Prejuicio y Zombies

La Langosta

4 de enero

Lionheart

El Quinteto de la Muerte

11 de enero

La Última Carcajada

15 de enero

La Verdad Oculta

18 de enero

Girl

IO

21 de enero

Duelo de Titanes

28 de enero

El Quinto Poder

Documentales

1 de enero

Tierra de Carteles

Conan Without Borders (Temporada 1)

15 de enero

Sebastian Maniscalco: Quédate con Hambre

24 de enero

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes

27 de enero

The Story of Us with Morgan Freeman (Temporada 1)