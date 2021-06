Ciudad de México.- Olimpia Aracely Juárez Romero, además de ser la esposa de Juan Carlos Calzada, fundador y director de Jóvenes Orquestas, Orquestando La Lucha, es representante legal de dicha fundación, dedicada a enseñar comunidad y el fomento del ser a niños y jóvenes, a través de la música de sones mexicanos.

Este año, cumplieron cinco años como una Institución de Asistencia Privada, ya que antes eran asociación civil; en entrevista con Bajo Palabra, Ara, como le conocen todos los niños, jóvenes y mujeres que participan en este proyecto comunitario, nos comparte la manera en cómo organiza sus labores de casa con toda la planeación, agenda, seguimiento administrativo, legal y de capacitación para elaborar los instrumentos musicales y vestuarios que se utilizan en el proyecto Jóvenes Orquestas.

Aracely es una verdadera mujer orquesta, ve desde la logística y agenda de la agrupación, pasando por los trámites administrativos, legales hasta la coordinación del taller de tejido para vestuarios y el taller de laudería y aparte no descuida las labores de la casa y ser compañera de vida de Juan Carlos…¿cómo le haces, cómo combinas todas esas responsabilidades?

“Bueno, me doy el tiempo, siempre pregunto los horarios de cómo va estar por decir el taller de laudería, por ejemplo si nos dicen las personas que van a llegar a las diez de la mañana, pues trato de estar a buena hora para poder abrir la puerta; igual para las clases de música, pues como me sé todos los horarios sé que tengo que estar lista a determinada hora y desde temprano andar apurada qué vamos a almorzar para no irnos con el estómago vacío”.

Dice que regularmente siempre andan corriendo, “porque hay que preparar todo, a veces no lo podemos preparar todo porque salen imprevistos, pero hay que preparar listas, preparar instrumentos, siempre revisar la camioneta, revisar cuántas guitarras llevamos, cuántos violines, cuántas jaranas, que llevemos sillas, mesas para la actividad que se hace sábado y domingo, que son los días en que estamos un poco más atareados, porque los sábados vamos a la nueva Atzacoalco.

Aunque aclara que en estos momentos de pandemia, no están yendo a ningún espacio público, “decidimos acatar las órdenes de nuestras autoridades, no estamos trabajando en espacios públicos ni nada”.

Compañera virtuosa

Aracely, dice orgullosa que siempre ha apoyado a Juan Carlos en sus proyectos, “en las ideas que él tiene, de siempre estar con la comunidad, apoyar a la comunidad y hacer comunidad, yo a la vez recibo el apoyo de él, siempre me ayuda, ya sea preparando el café o luego me dice: ya vente, ya está el café o me dice ya está el almuerzo”.

Con una amplia sonrisa revela que Juan Carlos “no es tan exigente”, mientras describe un día cotidiano de Jóvenes Orquestas, “nos sentamos a almorzar, a veces en grupo, luego nos quedamos al final de todas las clases y somos los responsables, también hay otro dos compañeros, más otras tres personas que nos ayudan con la logística, a veces hacemos el taco placero en casa o nos vamos a un lugar a comer, después de clases”.

De las labores de la casa, como lavar, barrer, trapear, tener la ropa limpia y planchada, “pues en ratitos plancho, en ratito echo ropa a la lavadora, y me pongo a lavar a mano”.

Ara dice que con la ropa bordada es muy especial y cuidadosa y que ese tipo de prenda las prefiere lavar a mano.

Ara, se define como una persona muy hospitalaria, dice que le gusta que cuando lleguen visitas encuentren todo en orden y “oliendo a limpio” sobre todo los que llegan al taller de laudería porque tienen que pasar por la casa.

Esta calidez de Aracely, complementa y cierra con broche de oro todo el círculo virtuosos del proyecto Jóvenes Orquestas, porque en ella está el corazón puesto por delante para ofrecerles la oportunidad a niños, jóvenes, mujeres adultas, de hacer comunidad desde una perspectiva integral del ser, a través de la música regional mexicana como son los sones de Guerrero, de Veracruz y Huastecos.

La casa extensión musical

La casa de Aracely y Juan Carlos, está dividida entre la sala, bodega para instrumentos, cocina, espacio para el taller de laudería, recámara, sala y el traspatio para las clases de sones a los niños, jóvenes y al grupo de mujeres adultas mayores “Abuelucas”.

Aracely, nos comparte cómo supo tejer la música con su vida cotidiana y familiar y afirma que así como lleva el orden y la administración dentro de Jóvenes Orquestas, también trata de llevar un orden dentro de la casa, que es además donde se llevan a cabo el taller de laudería, tejido y las clases de sones.

¿Cuáles son las actividades que tienen programadas para las vacaciones de verano y las de la agrupación “Abuelucas”?

“Cómo Abuelucas, participamos a veces en algunos eventos dentro de nuestra alcaldía (GAM) o en nuestro entorno, más que nada para que otras mujeres de nuestras edades se den cuenta que la edad no tiene nada que ver de que si puedo o no puedo. Si Juan Carlos nos invita a participar en alguna Casa de Cultura o en algún espacio donde sabemos que se puede al aire libre, porque todavía está la sana distancia, lo hacemos”.

Aracely Juárez, recalca que las actividades de las Abuelucas, están más enfocadas a poner el ejemplo “para que otras mujeres se den la oportunidad, que nos vean, no como lo máximo sino para que vean que somos amas de casas, algunas compañeras todavía a la edad de 50 años, están estudiando la prepa en línea abierta, algunas cuidan a los nietos pero nos damos el tiempo para poder hacer nuestra actividad”.

Las abuelucas nunca dicen no

Refirió que las 8 mujeres que son parte del grupo Abuelucas, nunca dicen no, que siempre dicen sí y cumplen sus compromisos, de tal manera que algunas se apuran a terminar antes los quehaceres de casa “atienden al marido, a los hijos y ahí nos vemos porque es un grupo muy comprometido con ellas mismas, con el equipo y ahí estamos”.

También nos compartió que ella es responsable en un 60 por ciento del grupo de Jóvenes Orquestas “con las jovencitas y los jovencitos, si sale algún evento yo soy la que coordina, la que les informa vamos a ir tal hora, la que pregunta ¿chicos quiénes van?, la que coordina los vestuarios y repertorios”.

Dijo que la semana pasada estuvieron invitados al Huerto Loma Verde y que dentro de Jóvenes Orquestas, hay una jovencita mayor (Lupita) y es la coordinadora del grupo y con ella es que planea toda la logística de participación.

Aracely Juárez es pieza fundamental en el cuidado de los Jóvenes Orquesta, ya que también está al pendiente del traslado y de garantizar que todos lleguen bien, así como de garantizar que en la sede de participación cuente con los requerimientos técnicos para la presentación.

“Cuando nos piden alguna participación yo tomo nota y dependiendo de la agenda les digo si podemos o no”.