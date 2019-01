OPINIÓN | La esperanza renace a 52 meses de la tragedia de Ayotzinapa

Acapulco, Guerrero.- Durante la primera sesión de cabildo correspondiente a enero del 2019, Geovanni Raúl Mejía Olguín, secretario de Seguridad Pública de Acapulco, fue criticado por los ediles del Ayuntamiento porque hasta la fecha no ha presentado ninguna estrategia en materia de seguridad ni el presupuesto que se requiere dentro de la institución.

El regidor del PRD Víctor Aguirre Alcaide dijo no compartir las declaraciones realizadas hace algunos días por la presidenta municipal Adela Román, quien señaló que Acapulco tenía una disminución en homicidios dolosos de un 10%, porque lejos de ir a la baja se ha incrementado la violencia e inseguridad en el municipio.

Asimismo, le pidió a la alcaldesa que realice una reunión en privado donde se discutan los resultados y las estrategias en materia de seguridad porque hasta la fecha no hay resultados y además existe un déficit de 2 mil 500 policías, porque de acuerdo a la Ley de seguridad pública deben haber 160 policías por cada 100 habitantes, por lo que Acapulco debe tener 4 mil 020 policías.

La regidora Natividad Rodríguez Chino reprochó a Mejía Olguín que cuando se presenta en cabildo es una persona accesible y amable mientras que cuando se le llama por teléfono para denunciar algún hecho contesta de manera seca y tajante.

De igual forma el regidor del PRI, Luís Miguel Terrazas Irra se quejó del comportamiento del secretario de Seguridad Pública cuando regidores buscan denunciar algo, pues el funcionario, acusó, siempre responde que es un tema que le compete a la Secretaría de Marina y no a la Secretaría de Seguridad Pública.

Mientras tanto la regidora del PRI, Ricarda Robles Suástegui lamentó que se diga que los homicidios dolosos van a la baja cuando los delitos por robo y extorsión han aumentado asó como la colocación de narcomensajes, y le exigió explicar qué acciones realiza en materia de seguridad y le recomendó estar más al pendiente de las situaciones de violencia e inseguridad que se viven en el puerto.

Por su parte el síndico administrativo, Javier Solorio Almazán, exhortó al Grupo de Coordinación y Pacificación para Guerrero para que blinden la avenida Costera Miguel Alemán ya que se han elevado los delitos y asesinatos ocurridos en en esa importante arteria.

El regidor de Morena Javier Morlet Macho dio un espaldarazo al secretario de Seguridad Pública al declarar que no será él quien termine con la violencia y la inseguridad que se vive en esta ciudad, ya que su función es sólo preventiva, además de que mientras no se realice una proyecto para la prevención del delito no se tendrÁn resultados en materia de seguridad.

El coordinador de regidores de Morena hizo un llamado al secretario para que a la brevedad posible presente su proyecto e informe cuáles son las necesidades y las estrategias que requiere la SSP.

Adela Román Ocampo se comprometió con los ediles a que este próximo miércoles a las 8 de la mañana convocará al Grupo de Coordinación para la Pacificación de Guerrero para que dialoguen a profundidad sobre el tema de la seguridad pública.