“Opositores de Guardia Nacional nunca criticaron represiones”: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se afectaría el medio ambiente, ni instalaciones históricas que estén en esta área y que no se haría nada sin el consentimiento del gobierno de la Ciudad de México.

Agregó que en su administración no habrá masacres, que será respetuoso de los derechos humanos y que nunca dará la orden para que se reprima a la sociedad mexicana y señaló que los gobiernos pasados no cuidaban a los mexicanos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo señaló que la propuesta de creación de la Guardia Nacional no sólo se está enfocando en el aspecto policiaco, sino también en el económico.

“Somos respetuosos de los derechos humanos, y no vamos a optar sólo al uso de la fuerza para garantizar la paz. Estamos impulsando el desarrollo económico y social que en eso consiste el 80% de la estrategia de seguridad, de que haya trabajo que mejoren los salarios, que haya bienestar y se atienda a los jóvenes. En lo policiaco, cuidar los derechos humanos, no masacrar a la población, no va haber masacres como sucedió, desgraciadamente en el viejo régimen, aunque parezca increíble, el gobierno federal no protegía a los ciudadanos, no había, en los hechos, en la práctica una política de seguridad pública por parte del gobierno federal”.