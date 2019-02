Oxxos, tiendas que violentan los derechos de los consumidores

México.-Las tiendas Oxxo no dan garantía de compra de ninguno de los artículos electrónicos que comercializan, refieren empleados.

Tras realizar una compra, los empleados de OXXO informaron que no dan ningún tipo de garantías en ninguno de sus objetos de venta desde celulares, auriculares, cables USB y memorias, cuyo valor oscila desde los 50 a los mil pesos.

“Le voy a vender los auriculares nada más que si no sirven es bajo su responsabilidad, una vez vendidos ya no se los puedo devolver por otros ni regresarle su dinero, es su responsabilidad si le sirven o no. Porque aquí no damos garantía ni de un día por nuestros productos”, indica el empleado de la tienda.

Los Oxxo se han distinguido por violar impunemente los derechos de los consumidores a los que tratan siempre bajo sospecha de ser delincuentes, pues el trato es de absoluta desconfianza. Además de violentar precios, no expiden ninguna garantía por los objetos que ahí se comercializan, toda la responsabilidad se la traspasan al cliente,

Los Oxxos aplican estas políticas abusivas porque cuentan con la anuencia y la protección de la Procuraduría Federal del Consumidor que nunca supervisa ni sanciona a estas tiendas, ni protege a los consumidores.