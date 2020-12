Guerrero.- Para elegir el candidato de Morena a gobernador en Guerrero se anotaron 18 aspirantes, pero 16 de ellos, no tienen nada que hacer en el proceso interno de selección.

Esos 16 saben muy bien que su presencia es una simulación con el claro objetivo de ver qué sacan y forzar a “acuerdos” a la vieja usanza de hacer política. Una práctica que ha causado daño social y político a Guerrero, debido a que se les dan candidaturas y espacios de poder a chantajistas y vividores.

Si estos 16 tuvieran por lo menos 100 gramos de integridad, de sensatez y de vergüenza, se retirarían, pues ellos más que nadie saben lo que pasó en la reunión que tuvieron con Mario Delgado Carrillo, previa a la conferencia donde se anunció que se harían otra dos encuestas más a la que ya se había hecho, donde el ganador fue Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Pero como comentó el síndico de Acapulco, Javier Solorio, se necesita ser líderes transformados con visión disruptiva de hacer política, dos paradigmas que no tienen, no entienden, y no desean tener ninguno de los 16 cuya presencia no tiene razón de ser en este proceso interno de Morena.

Sin embargo, es tanta su ambición vulgar -como dice Andrés Manuel López Obrador- que ahí permanecerán como garrapatas, sangrando y viviendo de ese cuerpo lastimado que es el pueblo de Guerrero, esperando lograr un puesto, un cargo de elección popular, algo, lo que sea porque están decididos a no soltarse y parasitear los próximos 6 años.

Por otra parte, de los dos cuya presencia sí tienen sentido en este proceso de selección de candidato, uno ya perdió.

Félix Salgado Macedonio está sirviendo de herramienta a un voraz Ricardo Monreal, que busca como sea, que su hermano David sea candidato en Zacatecas. Félix es la cuña o calzador; la amenaza de desequilibrar el proceso de Morena.

Félix y Ricardo saben bien que la encuesta la ganó Pablo Amílcar Sandoval porque Félix, si bien es conocido, también es rechazado, poco confiable, entre muchos más negativos, pero se negaron a reconocer los resultados y amagaron al viejo estilo perredista, con la ruptura.

¿Qué otra cosa que no sea la ambición vulgar determina el actuar de Félix y Monreal? Además de mentir a sus seguidores, a quienes Félix simplemente utiliza para lograr los cargos que ha ostentado y de los cuales se ha enriquecido sin dejar ningún beneficio al estado. ¿Alguien podría decir cuáles son los beneficios que ha dejado Félix a Guerrero que no sean escándalos? ¿Dónde están los beneficios económicos, en salud, educación, en seguridad, vivienda que se le deban a los cargos que ha tenido?

Por otro lado, en el caso de Pablo Amílcar Sandoval, hoy tiene la oportunidad histórica de romper con esta dinámica dañina de hacer política. Tiene la oportunidad de hacer historia y hablarle a sus simpatizantes con la verdad, con arrojo, con pasión, sin miedo, decir lo que está pasando y llamarlos a ratificar el triunfo que ya obtuvo, volver a ganar y convertirse así en un candidato querido, con legitimidad y digno de la 4t, digno de AMLO.

De lo contrario, aceptar y someterse al chantaje por miedo a que Félix haga un desmadre, simular una unidad forzada, repartirle cargos y puesto a los otros 16, será el origen de su gobierno, un origen acotado sin el gran respaldo ciudadano que va a necesitar para hacer los cambios profundos que necesita el pueblo de Guerrero.

En sus manos está cambiar el sentido de la historia actual de Guerrero.