México.- A seis años y 9 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, los padres y sus acompañantes recorrieron de nuevo el Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y el Antimonumento a los 43, para exigir la presentación de sus hijos y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haga justicia en ese crimen, que sigue impune.

Los padres, sus voceros y estudiantes de la escuela normal exigieron que se investigue al expresidente Enrique Peña Nieto y a su círculo cercano, como Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Karam, Enrique Galindo Ceballos, Manelich Castilla y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Tenemos que reconocer que en este gobierno hay investigación, que en este gobierno hay búsquedas, que hay algunas identificaciones”, recalcó Vidulfo Rosales, abogado de los padres, e inmediatamente añadió: “Pero también hoy exigimos que estas porciones de verdad que el gobierno está ofreciendo son insuficientes para las madres y padres de familia”.

“Faltan elementos: ¿Quién ordenó? ¿Por qué lo ordenó? (…) No tenemos la verdad, no tenemos la certeza de lo que ocurrió”, insistió el letrado, quien pidió al gobierno federal que “acelere el ritmo” en sus acciones penales contra exfuncionarios, pues “pareciera que el gobierno no quiere enfrentarse con las clases políticas”.