México.- Madres y padres de familia que bloquearon el acceso principal a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y más tarde los carriles centrales de la vialidad que conduce a a la terminal aérea depusieron su actitud después de recibir las órdenes de entrega de los medicamentos oncológicos a diversos hospitales del país.

Los familiares también piden la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a raíz de su controversial comentario en el que mencionó que “esta idea de niños con cáncer sin medicamentos… es parte de una campaña casi golpista”.

“Gracias a las benditas palabras que dijo el doctor Gatell esto ahora va a dar otro salto. Ya no no van a ver sólo en las calles, ahora va a haber noticia internacional porque es injusto todo lo que está pasando […] El hombre [Gatell] se tiene que ir si no sirve”, expresó Jesús García, uno de los manifestantes.

La lluvia de este día, no impidió que los padres de niños cerraran la Avenida en exigencia de que les sean entregados los medicamentos para sus hijos.

A las 16:58, tras casi nueve horas de cerrar el paso hacia la Terminal 1 del AICM, los padres levantaron el bloqueo, en acuerdo con autoridades federales y de salud. Por otra parte, la cuenta de Twitter del aeropuerto dio a conocer que se reabrían las vialidades para acceder a dicha terminal aérea.

La mañana de este miércoles poco más de 50 padres de niños con cáncer bloquearon el acceso a la Terminal 1 del AICM, en protesta por el desabasto de medicamentos oncológicos a pesar de que las autoridades saben que debido a ello, siguen muriendo niños.

Los protestantes mostraron pancartas y lanzaron consignas en contra de Hugo López-Gatell, quien se había comprometido con las madres y padres de los niños, a surtirles el medicamento desde el pasado lunes 28 de junio, pero no cumplió.

Además, exigían ser atendidos por la autoridad federal y que el presidente Andrés Manuel López Obrador, suministre el medicamento de manera puntual.

El contingente, accedió a retirarse, luego de que Adalberto Santaella, coordinador de abasto del Insabi, así como María Teresa Lozada, encargada de abasto, proporcionaron las órdenes de entrega de los medicamentos oncológicos.