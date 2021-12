Ciudad de México.- Los coordinadores de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto y Kenia López Rabadán, se lanzaron contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En primer lugar, el legislador panista utilizó su cuenta oficial de Twitter para advertir sobre el aumento en el precio de la gasolina que se presentará a partir del 1 de enero; aseguró que el gasolizano no causará los mismos efectos que el que se presentó en 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Indicó que la diferencia radicará en que en aquel año, cuando se dio el incremento, se llevaron a cabo saqueos a tiendas departamentales en algunos estados de la república; sin embargo, en caso de que se presente una situación similar el primer día del 2022, no habrá movilizaciones debido a que los que organizaron los eventos en el pasado, hoy son parte del gobierno.

“El 1 de enero del año 2017, tras un gasolinazo hubo saqueos coordinados en la CDMX, Estado de México, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y Tabasco. Este 1 de enero habrá gasolinazo, pero no habrá saqueos como en 2017 porque los autores son los que hoy gobiernan”, redactó este lunes 27 de diciembre.

En tanto, sobre el mismo tema del aumento en los precios de los hidrocarburos, López Rabadán refirió que éste será del 7.36 por ciento, el cual lo coloca como uno de los “peores” incrementos en la historia del país: “Este gobierno iniciará el 1 de enero de 2022 con una brutal alza del impuesto a la GASOLINA, del 7.36 por ciento. Estamos frente a uno de los peores GASOLINAZOS de la historia”.

Asimismo, escribió en su perfil de Twitter que en la actual época, la cuesta de enero del próximo año se vislumbra mucho más complicada que los últimos 20 años, debido a que la inflación “está descontrolada”, situándose por arriba de siete por ciento, su mayor nivel desde el año 1999, el último de la administración de Ernesto Zedillo.

IEPS

Sin embargo, reconoció que el precio de las gasolinas no depende únicamente de las decisiones locales, sino que se conforma por factores externos, como el precio internacional del petróleo. No obstante, señaló que existen elementos en los que el gobierno federal influye, tales como el cobro de impuestos; situación en la que culpó al mandatario mexicano de no acceder a disminuir los tributos para el próximo ejercicio fiscal.

“Al aumentar el IEPS a las gasolinas, el gobierno de Morena en automático está incrementando los precios a los consumidores (en perjuicio de tu economía), con un escenario de inflación y bajo crecimiento económico. Aunque no tengas automóvil propio, el gasolinazo te afectará”

Ante tal conflicto, recordó que en la Cámara de Diputados el PAN solicitó eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en los combustibles automotrices, debido a que es uno de los principales componentes del precio de las gasolinas que la ciudadanía consume.

Empero, culpó a MORENA de presuntamente haber utilizado su mayoría en la Cámara Baja para frenar la propuesta panista, además de haber aumentado en más del siete por ciento el IEPS, mismo que entrará en función el próximo enero.

“¿Por qué el gobierno de López Obrador se niega a eliminar el impuesto a las gasolinas? La respuesta es muy sencilla: quiere seguir cobrando más impuestos a la gente para sus proyectos faraónicos e inviables”

Finalmente, señaló que la única manera de parar “a este gobierno ignorante, mortal y empobrecedor” es quitándoles la mayoría en la Cámara de Diputados; motivo por el cual pidió a la ciudadanía despertar en 2024, ir a las urnas y no votar por el partido guinda ni por sus aliados (PT y PVEM), a los cuales señaló de estar destruyendo a México.

Fuente: Infobae