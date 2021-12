Ciudad de México.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, arremetió en contra del activista y sacerdote católico Alejandro Solalinde, luego de que el también defensor de los derechos humanos de los migrantes declarara durante una entrevista que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene “rasgos de santidad” y que “Dios nos bendijo con un presidente como el que tenemos”, comentarios que generaron polémica.

De este modo, la blanquiazul condenó las declaraciones de Solalinde y se pronunció al respecto mediante su cuenta oficial de Twitter, espacio en donde tildó como un “fanático” al cura de 76 años. “Jesucristo multiplicó peces. AMLO multiplica pobres (4 millones). Jesucristo nació en un pesebre y AMLO vive en un lujoso Palacio. Jesucristo predicaba la verdad. AMLO dice 88 mentiras por día. Sr. Solalinde, no blasfeme. Que su fanatismo no lo ciegue (eso a Diosito no le gusta)”, escribió López Rabadán.

Durante la conversación que sostuvo Alejandro Solalinde con el diario El Universal, señaló que para López Obrador “son importantes los pobres, o como decía Jesús: ‘Los últimos serán los primeros” y también hizo énfasis en que “la santidad no es perfección”, explicó el sacerdote, “un santo o una santa puede tener muchos errores, pero es santo. Porque la santidad es la imitación del amor de Dios”.

Las reacciones a la publicación de la panista no se hicieron esperar y algunos usuarios de Twitter se lanzaron en contra del sacerdote y del tabasqueño, pues aseguraron que Solalinde sacrificó “su religión por su fascinación del poder por el poder mismo” y que el activista a favor de los migrantes ha recibido beneficios por parte de la administración en curso.

“La 4t tiene su versión bíblica para atraer más adeptos a su ideología y hacerlos dependientes de las dádivas clientelares”, “Solalinde es un lobo con piel de cordero. ¡Cuidado!”, “Si tiene rasgos de santidad, que se pele al cielo” y “Este tipo uso el ministerio para sus intereses no es sacerdote, es un arribista”, fueron algunos comentarios que recibió la publicación de la senadora, quien ha sido una de las figuras que más ha criticado el gobierno que encabeza AMLO.

Arrastrado y estúpido

Sin embargo, no fue la única figura que se pronunció sobre las declaraciones del cura católico, pues el también panista Javier Lozano Alarcón condenó sus comentarios y lo tildó como un “arrastrado” y lo exhortó a revisar las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como las del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuyo organismo se dedica a medir los índices de pobreza en el país.

“¿Pues de a cómo la limosna, arrastrado? Y antes de tuitear estupideces, sería bueno que le echara un ojo a los números de Coneval y del Inegi”, tuiteó el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). A su ácido comentario se sumó el del panista Fernando Belaunzarán, quien catalogó a Solalinde como un “farsante con sotana”. También se pronunció al respecto el periodista Joaquín López Dóriga y enfatizó en que “perdimos al padre Alejandro Solalinde” debido a sus polémicas declaraciones.

Durante la entrevista, Solalinde Guerra aseveró que, frente a las problemáticas que ha enfrentando el Gobierno de México, los cambios poco a poco se van observados, por lo cual se ha podido sacar adelante la Cuarta Transformación, el proyecto rector del gobierno del tabasqueño.

“Estamos viviendo el fortalecimiento de la base popular […] La fuerza de este gobierno está abajo, pero no excluye a nadie. En ese sentido, creo que vamos caminando hacia la paz, pero no construida a base del fuego, sino del convencimiento”, refirió.

Fuente: Infobae