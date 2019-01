Pánico por explosión en hotel y oficinas de Kenia

México.-Una fuerte explosión seguida de un tiroteo se han registrado este martes en un complejo turístico que alberga un hotel y oficinas en un barrio acomodado de Nairobi, en Kenia.

La explosión se produjo en el complejo DusitD2 y se escuchó a una distancia de más de 5 kilómetros del lugar.

Varios automóviles estaban en llamas.

Unconfirmed reports indicate there was an explosion at 14 Riverside, Nairobi followed by gunshots at around 3PM, East Africa time – VIDEO pic.twitter.com/wEg0mnBwAQ

