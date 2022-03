Trendy.- Hace un par de semanas un video se hizo viral en la plataforma de TikTok, protagonizado por Paola Ramones y Daniel Khosravi, en el que se observó a los influencers y a Rosa, la empleada doméstica, romper con la cabeza una tabla de madera. Por el que las opiniones negativas de los cibernautas se suscitaron después de que se observó que Rosa utilizó una madera real.

“El humor de los ricos es muy raro”, ”Y si la trabajadora se hubiera lastimado en esa parte, muere”, “Yo no le veo lo gracioso @AdalRamones, que su hija este haciendo este tipo de majaderías, eso se llama violencia, machista y clasista @COPRED_CDMX @SeMujeres_CDMX @Claudiashein”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Fue así que la hija del conductor dio la cara mediante un video de Instagram, en el cual denominó ser una “realidad opuesta” a lo que realmente se vivió. Ambos amantes de la plataforma china, refirieron que su intención nunca fue “dañar, abusar o humillar” a ningún participante del video. Incluso Paola destacó, que es importante para su entorno hacer parte de su familia a las personas que laboran en su hogar.

Además, detallaron que el video presentado por diversos medios se encontraría editado, por lo que ellos proyectaron el filme completo, sin editar. En él se observó que los protagonistas utilizaron la misma tabla falsa de madera que la de Rosa para romperla con la frente.

“Estamos aquí para aclararlo y probarlo no solamente con nuestras palabras, sino con el video completo y no el editado, ya que fue la versión editada la que publicaron en los medios (…) Reconozco que el video fue mal editado, así que si las imágenes mostradas causaron algún problema o dañaron a alguien como a Rosa, pedimos una disculpa pública”, comentó Khosravi.

Al final del video, Paola y Daniel externaron el cariño que le tienen a Rosa, denotando su arrepentimiento ante las acciones realizadas en el tan criticado clip.

“Rosita, sabemos que esto te ha afectado a ti y eso es lo que menos queremos por eso estamos aquí dando la cara y aclarando lo que realmente sucedió, sabes que te queremos mucho y sí estás viendo este video te mandamos un abrazo y cuentas con nosotros para todo”, afirmaron.

Adal Ramones

Semanas atrás, Adal Ramones salió a la defensa de su primogénita en la alfombra roja de José el Soñador y confesó que ella se encontraba muy apenada ante tantos comentarios negativos, pues muchos de ellos serían amenazas por redes sociales, de tal forma que para el comediante fueron indignantes las agresiones.

Al final, el conductor de Otro Rollo, pidió a su hija que no volviera a realizar este tipo de bromas, pues en la actualidad las personas son “más de cristal”. Asimismo, agradeció que su hija se encontrara en Estados Unidos, pues de no ser así las cosas serían diferentes. “No estás en México, no sé qué pasaría si fueras a una tienda”, destacó.

Paola Ramones, reside en Estados Unidos, donde recién se graduó de la carrera de cine, al igual que conoció a su actual pareja Daniel Khosravi, protagonista de la actual polémica de Tik tok. La primogénita del conductor de la Academia, aseguró que ha comenzado a buscar camino lejos de la fama de su padre, el cual es un conocido comediante y conductor en el mundo del entretenimiento, pues diversos usuarios lo reconocen por el famoso programa Otro Rollo.

Paola, cuenta con más de 225 mil seguidores en Instagram, en el cual comparte diversos momentos de su vida cotidiana, además cuenta con un cortometraje dirigido y producido por ella misma, de nombre Renacer, el cual fue estrenado el pasado 2020.

Fuente: Infobae