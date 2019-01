Papá soltero, la otra cara de las familias en México

México, (Notimex).– José Luis Sánchez Millán, apasionado del hip-hop, compone sus propias rimas y las interpreta, es también un sobreviviente de cáncer y papá soltero de una pequeña de dos años, a quien le dedica su trabajo, sus canciones, pero sobre todo, su vida y las ganas de salir adelante.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), los hogares en México son encabezados por un hombre, 796 mil, de los cuales 259 mil son separados o divorciados, a 42 mil de ellos los abandonaron y 495 mil son viudos.

Hace un año, al rapero y serigrafista le diagnosticaron cáncer testicular y de ganglios, fueron momentos difíciles para él, con su hija de apenas un año, nunca pensó en dejarse vencer por la enfermedad, sabía que sería complicado pero nunca se rindió, “era un lujo que no me podía dar”.

En ese momento las cosas se complicaron, ya que cuando le diagnosticaron la enfermedad su vida se paralizó, ya no pudo trabajar, por los dolores tan fuertes que presentaba.

Faltó a su empleo durante un mes para recuperarse de la operación, más tarde le comenzaron a dar quimioterapia y regresó al trabajo solo medio tiempo, pues tenía que ir al hospital para recibir las radiaciones.

En ese tiempo, su vida en pareja también atravesó una crisis, la madre de la pequeña decidió tomar otro camino y dejó a la hija de ambos al cuidado de él.

En entrevista con Notimex José Luis relató que cuando regresaba de las radiaciones, se tiraba a la cama de dolor, le daba vómito y no quería comer nada, no sabía si la pequeña de entonces un año, se daba cuenta de ello, pero se le acercaba y le arrimaba un vaso de agua o le convidaba lo que comía, o simplemente se quedaba cerca de él y se dormía a su lado.

Desde entonces, Chin Ho como también se le conoce, supo que criaría a su hija solo, por ello se esfuerza aún más en ser un buen padre. Le gustaría dedicarle más tiempo pero por su trabajo no puede.

Durante el día, su mamá le cuida a la niña y en la noche, todo su tiempo es para ella, juega, cena y convive el tiempo restante, cuando él llega a su casa se vuelve por completo de su propiedad, destacó.

Lo que José Luis busca es darle lo mejor a su hija, además de un buen ejemplo, así como el mejor efecto y el mejor cariño, ser una buena guía para ella.

“En México, estamos acostumbrados a que los papás corran y las mamás se queden con el cuidado de los hijos, incluso muchas personas me cuestionan por haberme quedado con la niña”, resaltó.

Asimismo, refiere que por su forma vestir tipo cholo, la gente lo voltea a ver mal, no obstante, algunas veces la llega a vestir como él, “desde que ven a un hombre solo con sus hijos y luego por la forma de vestir, me miran mal las personas”.

Por otro lado, señala que la gente pone más atención en él porque es una niña, “y qué, que sea niña es lo mismo, no tiene por qué ser diferente, luego me ven jugando con muñecas o pintándole las uñas, no pasa nada, tengo que sacar mi lado rosa con ella”.