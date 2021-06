México.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SEGOB) informó que en la XLIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino participaron 30 mil personas distribuidas en cuatro contingentes, entre integrantes de comités, colectivos y activistas.

En México, el 11 por ciento de la población se consideró como no heterosexual, reveló la encuesta LGBT+ Orgullo 2021 elaborada por la consultora Ipsos.

De acuerdo con la encuesta, realizada a 19 mil 069 adultos en línea de entre 16 y 74 años de 27 países, de estas personas, el 3 por ciento dijo ser lesbiana, gay u homosexual; 7 por ciento bisexual; 1 por ciento asexual; y 1 por ciento escogió la opción “otro”.

Por otro lado, el 3 por ciento de los mexicanos entrevistados se consideró distinto del género masculino o femenino: el 1 por ciento se identificó como transgénero, no binario, no conforme, de género fluido o de otra manera, y el 2 por ciento prefirió no contestar.