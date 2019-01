Patiño queda fuera de los Pumas; Marioni lo sustituirá

Eindhoven, Hol., (Notimex).– El delantero mexicano Hirving Lozano recibió el alta médica del hospital y ya se encuentra en casa, luego de salir con un fuerte golpe en la cabeza durante el partido entre PSV Eindhoven y Groningen.

Antes del descanso del cotejo del pasado sábado, Lozano Bahena protagonizó un choque con el alemán Tim Handwerker y el atacante tricolor salió en camilla.

El propio estratega Mark van Bommel dijo desconocer la gravedad del contacto y las consecuencias para el mexicano, quien antes de su lesión hizo los goles de la victoria del PSV.

“Hirving Lozano está actualmente bajo supervisión en el hospital, pero no he recibido el diagnostico final. No se ve bien, baso esto debido a que salió en camilla. No puedo decir más sobre ello ahora”, declaró el timonel.