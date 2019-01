Pelea a tablazos se viraliza en redes sociales| VIDEO

México.-Unos vecinos que protagonizaron una pelea a tablazos fueron captados la mañana de este sábado en un vecindario de Reino Unido. El enfrentamiento entre los hombres se hizo viral debido a la manera en que comenzaron a atacarse con la madera.

Se dice que la pelea se generó porque una mujer le reclamó a uno de los hombres por haber arruinado sus plantas.

La grabación cuenta con más de siete millones de reproducciones en Twitter y en ella también aparece una mujer que en primera instancia trata de detener el combate pero al ver que no le es posible, decide sumarse a su compañero, arrojar más tablas y hasta lanzarle una escoba a su oponente.

No need for an alarm clock at my Nanna’s house this morning when you have plank wars going off at 8am pic.twitter.com/rJH37JiKox

— taran stokoe (@StokoeTaran) January 26, 2019