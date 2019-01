Peña desvió mil 400 millones con pipas que nunca adquirió

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que el gobierno de Enrique Peña Nieto licitó para comprar 700 pipas, y ese dinero fue desviado. Es ya un tema judicial y se están deslindando responsabilidades.

“Mucha corrupción. Un gobierno plagado de corrupción en todo sentido y en todas áreas. Nos entregaron información de que en el gobierno anterior se licitó para comprar 700 pipas. Se da el anticipo a una empresa, esa empresa entrega el anticipo a otra. No hacen nada y no entregan las unidades. Estamos hablando como de mil 300, mil 400 millones. Es un asunto judicial que nosotros vamos a revisarlo, pero acaba de resolverse acerca de la responsabilidad”, dijo.

“Pero, ¿sabían ustedes algo de eso? ¿Y que se dio el anticipo, y que no se regresó el anticipo y que no se entregaron las pipas? No tengo duda de que el principal problema es la corrupción”, dijo el presidente. No abundó mucho más.

“El próximo martes y jueves voy a visitar zonas por donde pasan ductos para hablar con esta gente. Pensamos que la paz y la tranquila son frutos de la justicia que no con medidas coercitivas, el 80 por ciento del desarrollo tiene que ver con el bienestar y el 20 por ciento lo que atañe a la seguridad pública, por eso tengo confianza de que al ir creciendo el país en lo económico vamos a tener más posibilidad de resolver los problemas”, afirmó el presidente.

“No hay ningún riesgo grave por el estado en el que se encuentran los ductos, pero estamos pidiendo que se cuiden los ductos, que la gente no corra riesgos porque pinchar un ducto implica mucho riesgo, eso nos plantean constantemente los ductos. Decirle a a la gente que no se arriesgue”, señaló.

“El sabotaje de manera deliberada, tratar sobre todo al inicio de dejarnos sin abasto para crear una situación de gas, sobretodo en la ciudad, afortunadamente se intervino rápido, aunque todavía no se resuelve el problema. Es la aplicación de la ley, pero que nadie se vea obligado a cometer delitos, porque aunque los procesos judiciales son lentos y ese es otro tema vamos a continuar, no se va a detener ninguna investigación, no va haber impunidad, ninguna persona, por poderosa que sea va impedir que se castiguen estos delitos, ni grupos, señaló López Obrador.