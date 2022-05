Trendy.- A sus 18 años, Ángela Aguilar se ha convertido en una figura popular en el medio artístico nacional, pues con sus temas del género regional mexicano, la hija de Pepe Aguilar ha podido conquistar a cierto sector del público, que se mantiene al pendiente de las noticias y la vida personal de la heredera de la llamada “dinastía Aguilar”.

Y es que la intérprete de La llorona ha logrado su popularidad debido, además de su talento, al apoyo y consejos de su famoso padre, quien desde muy pequeña la impulsó a prepararse artísticamente para ingresar al medio del entretenimiento y se encarga de protegerla para que continúe construyendo una una trayectoria exitosa.

Pese a que la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar siempre se deja ver muy bromista y sonriente junto a su padre, la cantante no se ha salvado de recibir regaños de él, como cuando le pedía que no fuera tan coqueta en la escuela, pues la entonces niña recibía muchos regalos y atención de sus compañeros.

Fue en una entrevista concedida para el canal Cheleando con las estrellas, donde la intérprete de Ahí donde me ven reveló que era muy asediada por los niños, hecho que causaba la molestia de Pepe Aguilar, pues la tachaba de “coqueta”.

“No era noviera, yo creo que era coqueta. Me acostumbré a que mi papá me dijera que estaba muy bonita, mi mamá me decía que estaba muy bonita, todo el mundo me lo decía. Es bonito sentir que todo el mundo te diga eso, pero noviera nunca fui”, explicó la menor de los hermanos Aguilar.

Fue el cariño y la atención de los niños del colegio lo que causaba los celos de Pepe Aguilar, quien en repetidas ocasiones le pidió que dejara de comportarse de esa forma: “Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho… El Día de San Valentín yo era ‘la niña’ en la escuela, entonces me llegaban en el locker las cartas, las flores y los chocolates y mi papá me preguntaba ¿quién te dio eso? Y no sé cuánto, pero muy divertido, o sea nunca fue como ningún problema”, contó Ángela.

Sin embargo, al paso del tiempo la cantante comenzó a tomar en cuenta otros factores para fijar su atención, pues ahora busca a alguien que la haga sentir cómoda y se lleve bien con sus familiares: “De grande empecé a tomar más decisiones de qué me conviene, quién me cae bien. Más allá de cómo te ven es cómo te tratan, cómo tratan a tu familia, cómo te hacen sentir”.

Ángela también recordó cuando entró al estudio de grabación de su padre cuando tenía cuatro años. Fue entonces que experimentó uno de sus regaños, a tal punto que comenzó a llorar. La cantante recordó que su papá la llevó para grabar el tema I Will Always Love You, de Whitney Houston, pero ella aún no sabía cómo era el proceso de grabación:

“Me hizo llorar en el estudio porque mi papá sabe de lo que soy capaz, pero a los cuatro años tú no sabes de lo que eres capaz y si no te sale algo, no te sale… y desde ese momento cambiamos el chip de la forma en que manejamos las cosas. Me metí a clases de opera a los tres/cuatros años estuve ahí hasta los seis″, mencionó la joven, quien descubrió que su papá es un hombre famoso de una manera muy natural: “Yo lo veía y a mí me encantaba. No sabía lo que era fama y pensaba que mi papá tenía muchos amigos, la gente se le acercaba para saludarlo y yo: ‘wow, mi papá conoce gente por todos lados, qué cool ser como él”.

