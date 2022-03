Trendy.- Alexander García, mejor conocido como El Fantasma, anunció una nueva colaboración al lado del ídolo mexicano Pepe Aguilar. Una publicación en Instagram confirmó que por segunda ocasión los intérpretes de género regional mexicano unirán sus voces y talento para el deleite de sus fanáticos.

La noticia se da después de que hace aproximadamente nueve meses ambos artistas colaboraran en el tema Tus desprecios, canción cuyo video oficial ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones en la plataforma YouTube y que se posicionó durante semanas en las listas más populares de estaciones de radio y plataformas digitales.

Tras el inminente éxito, no es de sorprenderse que ambos intérpretes quieran repetir la misma fórmula que fue de agrado para sus fanáticos por lo que se espera que a lo largo de este 2022 se estrene el tema que fuentes extraoficiales reportan que llevará como título Enseñanzas de los viejos.

¿Cómo se conocieron?

En días pasados, El Fantasma brindó una entrevista para el programa Pepe´s Office conducido por el productor Pepe Garza, en donde el intérprete de Palabra de Hombre compartió a detalle cómo conoció a Pepe Aguilar y cómo se dio su primera colaboración.

“El año pasado, en 2021 estábamos en Mazatlán fuimos de vacaciones con la familia y me marcaron… me marcó mi compa y me dijo ‘compa tengo un tema, tengo un ching* escuchándote’, desde que lancé mi carrera ha estado conmigo escuchando mi música y pues se me hizo interesante que ya sabía un ching* de mi rollo”, recordó El Fantasma en entrevista con Pepe Garza.

El intérprete de Fuera de Servicio también detalló que el compositor Edén Muñoz, quien también es su amigo, fue el encargado de componer la canción que más tarde Pepe Aguilar le ofrecería interpretar a dueto a El Fantasma. A partir de dicho tema, la confianza entre ambos artistas del género regional mexicano se solidificó.

De igual manera, El Fantasma recordó una peculiar anécdota junto a Pepe Aguilar que experimentó después de haber grabado el video de Tus Desprecios en el estado de Zacatecas.

“En la conversación yo le cantaba temas, ahí en Zacatecas cuando estábamos grabando el video, viejitas. Le canté una de su papá, la canción de la Rama Seca viejísima, le canté un verso y me dijo ‘ah está ching*n ¿Cuándo la grabamos?’”, compartió El Fantasma durante el programa Pepe’s Office.

El Fantasma le comentó al intérprete de Prometiste que esa canción que le cantó ya había sido grabada e interpretada por su padre en años anteriores. Ante el escepticismo de Pepe Aguilar, Alexander García tuvo que mostrar su fanatismo por El Charro de México mostrándole en su celular el video de la interpretación al propio hijo de Antonio Aguilar.

Tras descubrir la honesta admiración de El Fantasma hacia su padre, Pepe Aguilar le regaló uno de los trajes de charro de Antonio Aguilar y adicionalmente en su cumpleaños le obsequió una guitarra con la que Alexander García ha aumentado su colección. “Es un buen amigo”, detalló al respecto el intérprete de Cabr*n y Vago.

Pepe Aguilar sabe que no solo El Fantasma es gran admirador de su padre, pues reconoce que hay muchísimo público que en vida e incluso después de la muerte siguen admirando el legado de Antonio Aguilar y de su madre Flor Silvestre, por lo que recientemente el intérprete de Directo Al Corazón anunció que ya se encuentra preparando la bioserie de sus padres.

El hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar mencionó que la serie tendrá como objetivo recordar el legado de sus padres, pues aparentemente hay gente que ha olvidado que posicionaron a la música regional mexicana en la industria internacional.

Fuente: Infobae