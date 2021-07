Villahermosa, Tabasco.- El periodista de Paraíso, Tabasco, Lester Alberto Wilson Sánchez, le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador, tome nota de la denuncia pública que presentó este miércoles por las amenazas a su ejercicio periodístico e instruya a sus colaboradores para que la libertad de expresión sea garantizada plenamente y no solo de palabra.

En un comunicado a la opinión pública, a los medios de comunicación, al pueblo de México, Lester Wilson hace “responsable de cualquier agresión física a mi persona, a mi familia y a mis bienes, al alcalde Antonio Alejandro Almeida y a Verlay Castillo Hernández, quienes de manera cobarde pretenden acallar las denuncias ciudadanas en su contra”.

El periodista tabasqueño expone que lo hace “ante las constantes amenazas que he recibido vía telefónica, derivadas de las denuncias periodísticas que realizo en contra de malos gobiernos y gobernantes, las cuales han escalado a los recientes hechos intimidatorios”.

En su comunicado llama al gobernador Adán Augusto López Hernández y al presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que tomen nota de la presente denuncia e instruyan a sus colaboradores para que la libertad de expresión sea garantizada plenamente y no solo de palabra.

“Lamentablemente en los hechos, los profesionales del periodismo estamos siendo víctimas de acoso y atentados contra nuestras vidas, todo por hacer las denuncias contra funcionarios corruptos que han traicionado el espíritu de la cuarta transformación”, acusa.

Este es el texto de su denuncia

A la opinión pública

A los medios de comunicación

Al pueblo de México

Ante las constantes amenazas que he recibido vía telefónica, derivadas de las denuncias periodísticas que realizo en contra de malos gobiernos y gobernantes, las cuales han escalado a los recientes hechos intimidatorios, quiero hacer público y dejar constancia que hago responsable de cualquier agresión física a mi persona, a mi familia y a mis bienes, al alcalde Antonio Alejandro Almeida y a Verlay Castillo Hernández, quienes de manera cobarde pretenden acallar las denuncias ciudadanas en su contra.

Asimismo, hago un llamado al gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a fin de que tomen nota de la presente denuncia e instruyan a sus colaboradores para que la libertad de expresión sea garantizada plenamente y no solo de palabra, porque lamentablemente en los hechos, los profesionales del periodismo estamos siendo víctimas de acoso y atentados contra nuestras vidas, todo por hacer las denuncias contra funcionarios corruptos que han traicionado el espíritu de la cuarta transformación.

Como testigo de honor está mi pueblo paraiseño, a quien me debo profesionalmente. Por ello, apelo a su respaldo, ya que como siempre, he recibido diversas muestras de solidaridad por parte de los amigos que me honran con su fraternal afecto, así como del pueblo paraiseño en general.

Atentamente

Lic. Lester Alberto Wilson Sánchez