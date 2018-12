Peso gana terreno ante un dólar debilitado en últimos días de 2018

Cuernavaca, Morelos.- Toneladas de basura inundan las calles de Cuernavaca, pues desde hace 24 horas los desechos sólidos urbanos producidos en la capital de Morelos no han sido recolectados por la empresa que presta este servicio, presuntamente por falta de pago a sus trabajadores.

Para el servicio de recolección de basura Cuernavaca está dividida en dos rutas: en la zona oriente de la ciudad los desechos son recolectados de la vía pública, donde la gente coloca la basura, los lunes, miércoles y viernes; en la zona poniente los desechos son recolectados los martes, jueves y viernes.

Sólo en el primer cuadro de Cuernavaca el servicio de recolección es diario, por lo que es esta zona turística la más afectada por el paro de labores de los trabajadores de la empresa, quienes exigen el pago de su liquidación antes de que concluya el trienio para reanudar el servicio.

“Somos recolectores de basura de Cuernavaca, se hizo paro, ya llevamos 24 horas, primero queríamos lo que nos debían, que era la otra mitad del aguinaldo y queríamos la última quincena porque ya con los días festivos que nos debían ya estaba laborado.

“Ahorita el 90 por ciento del aguinaldo a todos los trabajadores ya les llegó, falta el 10 por ciento, también la quincena ya nos la pagaron, pero también el 90 por ciento, el 10 por ciento todavía no, ahorita lo que queremos es la liquidación porque la empresa ya el 31 acaba su contrato como tal”, dijo Fredy Valdez, operador de recolección domiciliaria.

Los trabajadores temen que con el cambio de administración municipal el 1 de enero y el cambio de empresa concesionada para prestar el servicio de recolección de basura no se les pague su liquidación.

“Tuvimos una reunión con Ayuntamiento, empresa y trabajadores para llegar a una negociación de liquidación, nada más que no se pudo, no se llegó a ningún acuerdo porque supuestamente la empresa no tiene dinero, digo faltan cinco días para que termine su administración, y si no tiene dinero ahorita, no va a tener cuando acabe, nosotros queremos la garantía y vamos a seguir laborando, me pagan mi liquidación, pero yo voy a seguir laborando hasta terminar el día 31.

“Yo le dije al señor presidente ‘dénos el voto de confianza también a nosotros, nosotros nada más queremos la garantía de que nos van a liquidar como corresponde, si usted me dice… caiga el dinero, yo en dos días le limpio todo Cuernavaca, nos comprometemos a eso los trabajadores, así trabajemos día y noche, pero queremos ya la liquidación de la empresa’”, dijo Fredy Valdez.

Por el paro de los trabajadores montones de basura se pueden observar en prácticamente todas las esquinas del Centro Histórico de Cuernavaca. En las colonias de la ciudad también hay toneladas de basura acumuladas en las aceras.

Para el alcalde suplente de Cuernavaca. Juan Manuel Hernández Limonchi, el problema es interno entre los trabajadores y la empresa.

“Ahorita el tema es un tema interno de la empresa, un tema con los trabajadores, con el personal operativo de camiones recolectores, tanto recolectores, como los camiones que llevan la basura al destino final, es un problema interno y está en la cancha de la empresa.

“Ya se les pagó (a los trabajadores) su aguinaldo de ley, se les paga su quincena adelantada de diciembre y están pidiendo, hubo un acuerdo ayer, nada más que no lo respetaron, están exigiendo por cuestiones de tiempo, porque no saben lo que va a pasar, es que se les finiquite con unos cuatro días de antelación”, dijo el edil.

En total son unos 150 empleados de la empresa quienes se mantienen en paro y quienes amagan con bloquear las calles de Cuernavaca y arrojar toneladas de basura en la sede del ayuntamiento si no reciben el pago correspondiente a su liquidación, que va de los 26 mil a los 35 mil pesos por cada trabajador.