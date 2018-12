PGR tiene 10 días para entregar expedientes del caso Tlatlaya: INAI

Alfonso Durazo consideró que en la lucha contra el narco “el problema no fue el Ejército, sino el uso que se hizo de él”.

México.- Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, defendió la creación de la Guardia Nacional a la que describió como una “válvula de seguridad”, reiteró la negativa de que ésta conducirá a la militarización del país y aseguró que, en todo caso, en la lucha contra el narcotráfico, “el problema no fue el ejército”, sino la estrategia llevada por mandos civiles.

En la inauguración del Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad, en el Heroico Colegio Militar, aseguró que “ante un país cansado y sangrado por la violencia, la Guardia Nacional es una válvula de seguridad, es un instrumento que el gobierno necesita para dar respuesta a la crisis de inseguridad que hoy padecemos”.

Ante cientos de mandos de las secretarías de Marina (Semar) y la Defensa Nacional (Sedena), así como de la Policía Federal, Durazo explicó que la Guardia estará bajo el mando directo del Poder Ejecutivo, pero adscrita a la Defensa Nacional y el mando operativo recaerá en un militar con la misión de mantener del orden público y garantizar la seguridad los mexicanos.

Luego, se dirigió a los críticos de la estrategia: “Quienes critican la iniciativa de la Guardia Nacional bajo el argumento de la supuesta militarización del país, pretenden convertir su preocupación en una irrefutable certeza. Esa preocupación se debe mucho al merecido recelo histórico de la ciudadanía hacia los anteriores gobiernos por su hipocresía de falsedad. Ello, se ha vuelto terreno fértil para la incredulidad hacia las decisiones del gobierno y para la construcción de escenarios hipotéticos”.

Según el secretario de Seguridad, el nuevo gobierno no será “merecedor de un recelo similar. No somos iguales. Ahora existe una diferencia crucial: nosotros no tenemos necesidad de engañar al país ni a los mexicanos”.

Y fue más enérgico: “no nos comparen con aquellos que para llegar al poder requirieron de iniciativas espectaculares para alcanzar la legitimidad que nos negaron en las urnas. Al presidente López Obrador, lo respaldan y comprometen 30 millones de votos. Tampoco nos comparen con quienes ofrecieron que la lucha contra el narco sería una etapa breve y gloriosa”.

Alfonso Durazo consideró que en la lucha contra el narco “el problema no fue el Ejército, sino el uso que se hizo de él, por los mandos civiles. La guerra contra el narco que desembocó en uno de los periodos más sangrientos y difíciles de nuestra historia no representa el fracaso del Ejército, representa el fracaso de una estrategia para combatir la inseguridad basada exclusivamente en el uso de la fuerza policial y militar”.

Tras estos argumentos, aseguró “con total convicción, que no se confirmará ninguno de los temores de los críticos de la iniciativa de la Guardia Nacional. Todas sus hipótesis pesimistas se vendrán abajo muy pronto. Descarto incluso, la posibilidad meramente teórica de que la militarización se de en nuestro país”.

Incluso, afirmó que la Guardia Nacional “será un modelo internacional como institución de seguridad pública”.

Resultados en seis meses

Durante el inicio del Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad, Alfonso Durazo explicó que la intención del mismo es “alinear todos los esfuerzos” en materia de seguridad para enfrentar los desafíos en la materia.

Además, que todos los mandos conozcan “con toda claridad” el rol que le corresponde en este esfuerzo y garantizar la adecuada culminación entre las diversas instancias federales y estatales para impulsar el Plan Nacional de Paz y Seguridad en los estados y diversas regiones en las que dividieron el país para instrumentarlo.

El funcionario los alentó a trabajar juntos “para llegar a los 180 primeros días con resultados perceptibles para la gente, que logremos, por lo menos, un punto de inflexión en los principales indicadores de inseguridad”.

Sin embargo, Durazo aclaró que los delegados y secretarios técnicos deben funcionar “como apoyos y no como desafíos a las autoridades locales, estatales y municipales, porque mientras algunas autoridades se debaten en conflictos políticos, el crimen avanza invariablemente de manera organizada”.

Por último, destacó que el combate al lavado de dinero será prioridad de este gobierno. “Mediante el uso de inteligencia financiera se combatirá al crimen organizado como un sistema económico, es decir, en su fortaleza económica. Ya se ha derramado demasiada sangre combatiendo el narco en sus capacidades operativas. Nosotros concentraremos los esfuerzos en el dinero y en los bienes del narcotráfico”.