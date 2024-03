Ciudad de México, 22 de febrero de 2024.- En paquete de “una información mala y tres buenas”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este jueves que la corresponsal del The New York Times, Natalie Kitroeff, realiza un reportaje basado en el que autoridades de los Estados Unidos investigan que los hijos de López Obrador “supuestamente recibieron dinero del narco”.

“Espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, si no quieren decir nada está bien, pero cualquier gobierno democrático defensor de las libertades tendría que informar”, señaló.

Acusó que este tipo de periodismo “está en franca decadencia, es un pasquín inmundo”.

“La corresponsal de The New York Times, envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA donde gente vinculada a mi recibieron dinero, ya no en el 2006, sino en el 2018, sino que entregaron dinero a mis hijos”, detalló.

De acuerdo con el presidente, la corresponsal le daba hasta las 17 horas del miércoles 21 de febrero para responder a la solicitud.

Durante La Mañanera, el presidente de la República hizo público el escrito que Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times, le envió y los cuestionamientos que se le realizan. El mandatario federal aprovechó para responderlos.

En uno de ellos, se indica que las autoridades estadounidenses cerraron la investigación, al igual que con la que se realizó en las elecciones de 2006, para evitar un conflicto diplomático entre Estados Unidos y México, principalmente luego de la detención del general exsecretario Salvador Cienfuegos en el año 2020.

A esta situación, López Obrador aseguró que el gobierno de Estados Unidos le tuvo miedo a México y por ello abandonó las indagatorias.

“Nos tuvieron miedo porque a México se le respeta”, dijo el mandatario federal en su conferencia, en la que, además, rechazó cada uno de los cuestionamientos que se le realizaron, en los que se menciona a supuestos “informantes” y la existencia de videos en los que se ve a sus hijos recibir dinero por parte de los narcotraficantes.

“Ya está la respuesta, vamos a esperar el reportaje”, dijo.

En las informaciones buenas, López Obrador destacó que el crecimiento económico es de 3.2 puntos, por encima del de Estados Unidos; la inflación es de 4.45% y que tiene el 77% en promedio de aceptación a su gobierno, ubicando a Guerrero y Sinaloa con el porcentaje más alto de 86% y que tiene la menor aprobación en la Ciudad de México con el 63%, que lo atribuyó a la campaña en su contra en medios, y en Aguascalientes, con el 62%.