México.- El drama al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) parece estar lejos de su fin. Y es que este miércoles Ulises Ruiz, quien encabezaba hace unos días el bloqueo que exigía la renuncia del dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, dio a conocer que ya fue solicitada su expulsión, por orden de “Alito”, advirtiendo que no se detendrá para ejecutar (más) fuerza bruta.

“Hoy fui notificado de la solicitud de expulsión del @PRI_nacional ordenada por @alitomorenoc, con un montaje de prensa que lo evidencia Siendo una instrucción, me defenderé en los tribunales pues la resolución del partido ya fue ordenada A falta de argumentos, la fuerza bruta”, señaló Ruiz a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, Nallely Gutiérrez Gijón, quien también ha encabezado los dichos en contra de Moreno, denunció lo propio también a través de su cuenta de Twitter:

“Denunció públicamente que @alitomorenoc está incumpliendo las medidas preventivas que tiene dictadas, y pone en riesgo inminente a mi familia al ir a notificarme la expulsión del parido con Camaras a mi domicilio, exponiendo públicamente donde vivo lo responsabilízalo de cualquier agresión o daño que se suscite contra mi familia. La vez anterior que me citaron en mis oficinas no acudieron y ahora arma un nuevo montaje, exponiendo a mi familia!! Hay límites Alejandro, con mi familia no!! Ni contra mi integridad física! (sic)”.