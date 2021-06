Ciudad de México.-Este lunes se desató la polémica cuando en redes sociales la llamada “cultura de la cancelación” alcanzó a la popular agrupación de cumbia Los Ángeles Azules.

La canción en cuestión fue ’17 años’, que generó indignación por supuestamente promover la pedofilia.

La canción retrata la plática de un hombre con su amigo, al que cuenta que conoció a una joven de 17 años a quien hizo su novia.

El hombre, de edad adulta, asegura que lo que más le gusta de la adolescente es su inocencia y sus errores. Enfatiza además que él es su primer novio, su primer amor.

Es callada, tímida, inocente tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. La abrazo, me abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida”, expone el precoro.

Al respecto, la agrupación respondió con una imagen en redes sociales, en la que dejó en evidencia que la letra de la canción retrata el amor adolescente.

En mayo de este año el compositor de la canción y de muchos otros éxitos de la agrupación, Jorge Mejía, habló sobre el significado de ’17 años’ en la cápsula ‘El Arte de la Canción‘, de Milenio, conducido por Avelina Lesper.

Yo me he dado cuenta que cuando las niñas están en su casa, estudiando, con sus papás, ellos le dicen ‘estás muy chica, no puedes ir a ninguna fiesta’. No las dejan salir, y llega el momento donde van creciendo los niños en su casa”, comentó.

Mejía Avante explicó que hay padres que dejan salir a sus hijos cuando estos cumplen 18 años, “se dan cuenta del comportamiento, si les conviene dejarlos salir”.

La niña de 17 años conoce a este hombre que es un poco mayor. Cuando el muchacho le toma la mano a la muchacha, la niña siente maripositas en el estómago, que si ‘esto es el amor’, porque nunca la habían tomado de la mano”, expuso.

“De eso se trata, de cantarle en este caso a la inocencia. (Ella) no conoce nada de la vida de fiestas. Y sí preguntan ‘¿Esto es el amor lo que estoy sindiento?’, entonces esa es la canción de ’17 años’”, agregó.

Jorge Mejía comentó que en el momento en que se lanzó esta canción no tuvo tanta promoción.

