México.- Sebastian Vettel, piloto de Aston Martin, reveló algo que muy pocos saben o siquiera se imaginaban. El alemán ha contado que los pilotos de la Fórmula 1 se orinan en los autos.

Esto ha salido luego de que en una charla se le preguntara por qué no bajó de su auto en Baku, luego de que se tuviera que hacer una segunda salida tras incidentes provocados por las explosiones de llantas de otros pilotos.

“Quería quedarme ahí y no distraerme para estar listo y sensitivo, cosa que hicimos obviamente lo mejor posible. A mí me iba bien, no quería salir. Estoy bastante cómodo dentro de mi coche. Soy uno de los pocos pilotos que no se hace pis dentro de su coche. Con lo que puedo quedarme ahí durante mucho tiempo”, dijo Sebastian Vettel.

Por su puesto que este comentario hizo saltar los focos en la charla y de inmediato se le cuestionó si conoce algún piloto que se haya orinado dentro del auto y categóricamente dijo que sí.

“Sí, sí. Creo que la mitad de la parrilla lo hace. Yo, no. Nunca lo he hecho. Lo probé una vez, pero no funciona”, señaló, mientras reía.

Es difícil de creer que esto pueda ser real, pero habría que sondear al resto de los pilotos para conocer si alguno ha tenido una una emergencia que lo haya obligado.