Ciudad de México.-Miguel Herrera le concedió una entrevista a ESPN, analizó la forma en la que jugó la Selección Mexicana ante su similar de Costa Rica en las Semifinales de la Final Four de la Concacaf y pidió el regreso de Javier Hernández.

El ‘Chicharito’ no pudo brillar con el West Ham de Inglaterra ni con el Sevilla de España; sin embargo, ha tenido grandes actuaciones con el LA Galaxy de los Estados Unidos.

El canterano de las Chivas ha marcado siete goles en el mismo número de partidos disputados en la temporada 2021 de la Major League Soccer, pero al parecer no ha sido suficiente para que lo convoquen nuevamente al Tri.

“Así son todos los delanteros, no conozco a uno que no haya caído en ese bache de no ser el goleador. Ha demostrado que ya encontró el ritmo y puede ser un goleador importante. Para mí debería ser considerado”.