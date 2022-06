Trendy.- La cantante Shakira y Gerard Piqué formaron una de las parejas más estables en el medio del espectáculo, sin embargo, ahora estarían atravesando por una fuerte crisis que podría poner fin a su relación luego de 10 años debido a una infidelidad del futbolista.

De acuerdo con El Periódico, la cantante colombiana habría sorprendido al defensa del FC Barcelona con otra mujer hace algunos meses y desde entonces tomaron la decisión de separarse, por lo que ahora Piqué regresó a su departamento de soltero donde pasa las noches de fiesta.

Además de las supuestas fiestas en su nuevo hogar, aseguraron que el futbolista “está desatado” ya que pasa las noches de bar en bar hasta las tres de la mañana y se le ha visto acompañado de otras mujeres, todo sin importarle que al día siguiente tuviera entrenamiento con su equipo.

Los rumores se hacen cada vez más intensos debido a que desde febrero del año pasado Shakira no ha compartido fotografías con Piqué en sus redes sociales; además, la barranquillera ha sido captada paseando con sus hijos sin el futbolista y notablemente triste.

A esto se suma la canción “Te felicito” que lanzó Shakira en abril pasado en colaboración con Rauw Alejandro, pues habla de una decepción amorosa: “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.

Historia de amor

La intérprete de “La tortura” y el futbolista mantuvieron los detalles de su relación alejados de los reflectores, pero no así su historia de amor que comenzó en 2010 cuando se conocieron durante la grabación del video musical de la canción “Waka waka” para el Mundial de Sudáfrica.

En 2011 se confirmó su relación luego de que fueran captados besándose en backstage durante un concierto de Shakira. Tan sólo un año después la pareja anunció que esperaban a su primer hijo, Milán, y dos años más tarde a Sasha.

Aunque hoy se habla de un divorcio, la pareja no ha llegado al altar por lo que sólo se trataría de una dolorosa separación luego de más de 10 años juntos. Shakira externó en más de una ocasión que no deseaba casarse pues estaba “cómoda” de esa manera en su relación.

Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la separación o la supuesta infidelidad del futbolista; sin embargo, Shakira ha sido captada en diferentes eventos sin la compañía de Piqué.

Fuente: El Heraldo