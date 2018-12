“Poder Judicial debe remediar abusos del poder”: candidato a ministro

México.- Juan Luis González Alcántara Carrancá, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacó que la República exige del Poder Judicial una permanente vigilancia para remediar los abusos del poder arbitrario.

En el marco de su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, el integrante de la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser ministro de la SCJN dijo que si bien los jueces no hacen y no deben hacer campaña por el voto, ello no implica que sean menos responsables con el pueblo.

Indicó que la función jurisdiccional es un papel fundamental de los tres Poderes, por lo que los jueces no son electos por elección popular, sino por un escrutinio institucional de evaluación de conocimiento y trayectoria realizado por el Senado.

Destacó que entre los retos que tendrá el nuevo ministro de la Corte es hacer frente a nuevos obstáculos y retos hasta ahora insospechados, porque sus resoluciones serán para la posteridad en materia de derechos humanos y el acceso a la justicia a la mayoría de los mexicanos.

Subrayó el papel de la SCJN en la consolidación de las instituciones democráticas de México, así como en el surgimiento de una ciudadanía comprometida y el tránsito de nuestra nación hacia un Estado constitucional de derecho.

Expuso que entre los grandes desafíos del país es imperativo el replanteamiento del Poder Judicial, para dejar del lado esquemas excesivamente tecnificados y, por lo mismo, poco transparentes, para abrir paso a un modelo incluyente que sea capaz de percibir de manera empática las necesidades de nuestros justiciables y comunicar de manera clara el sentido de las resoluciones.

Juan Luis Alcántara Carranca es licenciado en Derecho, especialista en Finanzas Públicas y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Magistri in Artibus, por The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University y master en Derecho Civil y Familiar por el Departamento de Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Fue integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México, se ha desempeñado como jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y como director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac. En el Poder Judicial de la Ciudad de México ha sido magistrado y presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura.