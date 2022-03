México. Cultura.- “En varios autores que he leído en los últimos años encuentro una pastosa poesía. Me refiero a esa poesía cargada de algodones de azúcar y miel, no en el sentido de lo dulce, sino de lo empalagoso; también poesía manipuladora de los sentidos o de las emociones: pienso en un campo semántico, pongamos la vulnerabilidad”.

Manuel Parra es originario de Hermosillo, Sonora, México. Es egresado de la Licenciatura en Letras de la Universidad de Sonora. Fue galardonado en los Juegos Florales Iberoamericanos Ciudad del Carmen 2019. Obtuvo el XV Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2016, el XII Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2013, el XIII Premio Nacional de Poesía Tintanueva y el Premio Internacional de Poesía Oliverio Girondo, organizado por la Sociedad Argentina de Escritores, SADE. Recientemente ganó el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2021.

Comenzamos la entrevista con la pregunta de rigor: ¿Qué cosa es la poesía? “Para mí es comunicación, es experiencia, es ese viaje hacia uno mismo… pero también hacia el otro, hacia las cosas y ese misterio que revelan. Un misterio reconocible (en ocasiones) en el poema: muestra porque oculta”.

Manuel es enfático cuando le pregunto si se puede enseñar a escribir poesía y responde con un “No” rotundo, pero inmediatamente me pide extender un poco su idea: “a escribir poemas sí se puede enseñar. Entiendo al poema como esa construcción verbal, esa caja en la cual intervienen el autor, el lector, el mensaje; una caja de tres lados con una profundidad que es el mensaje. La profundidad de esa caja dependerá de la intensidad del mensaje. Escribir poesía es aprehender el instante en el cual surge una idea cargada de emociones, de sensaciones. Y sabemos que, al mismo tiempo, la poesía pocas veces se deja atrapar”.

-¿Qué es el poema para ti y qué debe representar?

– Aunado a lo anterior: poema = lenguaje verbal o visual. Siendo así, el poema debe representar ese momento en el cual el autor se halla consigo mismo, nos intenta demostrar algo, exponer algo mediante los signos que se hallan en el interior de la caja de tres lados. Ah, pero también es necesario resaltar un punto que mencioné atrás: la intensidad, la tensión de esos signos para que haya fuerza. Si no hay tensión, hablamos de prosa cortada, artefactos lingüísticos.

Poesía empalagosa

Parra Aguilar nos comenta que en los últimos años ha leído a varios autores y que ha encontrado “una pastosa poesía” y dice referirse a esa poesía cargada de algodones de azúcar y miel, pero aclara: “no en el sentido de lo dulce, sino de lo empalagoso; también he leído poesía manipuladora de los sentidos o de las emociones: pienso en un campo semántico, pongamos la vulnerabilidad. ¿Quiénes entrarían ahí? Un largo etcétera de personas. Si a esto le sumamos un discurso que busque la empatía, ¡bum!, tenemos esos poemas que intentan trascender este momento. Y si hay un certamen literario que apueste por este tipo de obras, ya se armó el asunto”.

– Crees que existe solidaridad entre los poetas?, y, de ser así, ¿cómo lo demuestran?

-Solidaridad en sí, como un apoyo incondicional, no. Creo que más bien hay compañerismo: si me apoyas, te apoyo. No es así en el mayor de los casos, claro, ya que tengo amigos a los cuales dan todo sin pedir, sin esperar algo a cambio. Incluso dentro de la poesía, aunque son los menos. Ellos saben quiénes son, y los aprecio mucho. En ocasiones así uno se encuentra con verdadera amistad, no solidaridad. Es ahí cuando uno cree haberse equivocado de actividad.

Pocos libros y ninguno

Manuel considera que son pocos los libros de poetas mexicanos que nos han puesto dentro de la literatura universal. “Los que a mí me han gustado, los que me llevaría a un editor interesado en la poesía mexicana, son: “Primero sueño”, de Sor Juana. En el XIX no hay mucho. O bueno, sí hay mucho, pero en verdad poco rescatable. Cualquiera que diga lo contrario podría mentir. En el XX me quedo con los poemas de Ramón López Velarde, sobre todo los que aparecen en El minutero, “Simbad el varado”, de Gilberto Owen, muchos de Octavio Paz, entre ellos “Piedra de sol”, José Emilio Pacheco con su No me preguntes cómo pasa el tiempo, Poesía no eres tú, de Rosario Castellanos, Retorno de Electra, de Enriqueta Ochoa, Cantos para una exposición, de Eduardo Langagne y, ya en el siglo XXI, Imperio, de Rocío Cerón, con una idea conceptual muy chévere. De aquí se desprenden otras aristas, pero no estoy seguro que ese hipotético editor pueda apreciarlas. Por otro lado, no sé en qué medida podrían resultar estos libros y poemas en una enciclopédica literatura universal que pocos leerían, y así el negocio literario sería poco redituable, como han resultado las antologías de poesía mexicana en el extranjero”.

“Muchas veces me he preguntado qué criterios debe reunir un poema para ser considerado como tal”, expresa el poeta cuando hablamos de los jurados de los concursos y sus parámetros críticos. “O, siguiendo mi esquema, poesía dentro de esa caja de tres lados. ¿Sólo la tensión? Puede ser un buen inicio. Ciertas convocatorias inician con lo más básico: una buena redacción, sin faltas de ortografía. Después a lo siguiente: que haya poesía. Y sabemos que apresar la poesía es algo complicado, no imposible. Muchos libros ganadores de certámenes lo demuestran, pero para desgracia de los lectores, también demuestran lo contrario”.

Activismo mata poesía

“Otro tema es el de los libros publicados”, agrega, “es curioso cómo a finales de año se anuncian, comúnmente, una lista de los mejores setecientos mil cuatrocientos ochenta y cinco, coma, dos libros de poesía. ¿Cuáles fueron los criterios para decirle al resto de los editores que hicieron mal su negocio? Lo ignoro. Siendo así, no considero que haya poemas malos, creo que la ejecución de la idea no es la adecuada. Por otro lado, existen ciertos prejuicios que parten desde un supuesto de quién escribe ese poema”.

Y aquí nos narra una anécdota que, de cierto modo, tiene que ver con los prejuicios, y yo agregaría, con el machismo que aún se vive en el medio: “Hace algunos años, platicando con una poeta de Nayarit, me decía que en Sonora aún existen muchos prejuicios sobre la mujer que escribe poesía. Ella había sido invitada a dictaminar un certamen nacional de poesía, certamen convocado en Hermosillo; reunido el Jurado Dictaminador, conformado por dos poetas (mujeres) y un periodista (de Sonora… ¿quién pone a periodistas a dictaminar un premio nacional de poesía?), este último llegó quince minutos después de iniciada la reunión. Cuando llegó, al ver que las dos eran mujeres, arrojó sobre un escritorio el manuscrito que él consideraba debía ganar el premio. La poeta de Nayarit propuso que era necesario dialogar, porque ninguna de las dos coincidía con el periodista. Molesto, el hombre argumentó que él no llevaba esa opción, pero que la descartaba por el hecho de que el libro, al parecer, había sido escrito por una mujer. ¡Qué cosas, no!”

-¿Existe o no una repercusión importante de la poesía mexicana en otros países?

-En las ocasiones que he podido viajar fuera de las fronteras de México, más allá de los poetas que ya están, de cierto modo, posicionados, sí. Aunque puede ser que esa “repercusión” se deba, en gran medida, a la promoción y autopromoción que hacen los propios poetas. Y no digo que esté mal el promoverse a sí mismo o el promover al grupo. ¿Quién habla, más allá de los amigos de amigos, de la poesía en México? Lo mismo sucede en nuestro país: ¿qué sabemos de la poesía colombiana, argentina, chilena…? Fuera de unos referentes (que no son clave, por más que los quieran imponer), se puede hablar de distintas poesías mexicanas en el extranjero. Pienso en algo similar a las antologías y lo que estas provocan. No hace mucho se publicitaban antologías de poesía mexicana con referentes “encontrados” en este enorme mar poético. Como si se lanzara la atarraya y ¡vámonos!, pesqué poetas.

Y me recuerda aquella antología, mencionada por Sergio Ávalos en su entrevista: “¿Te acuerdas de cierta antología que representaba el quehacer poético en México, antología realizada con recursos públicos? Era una antología hecha por tres poetas para poetas amigos, antología presentada en Francia. ¿Bueno, y quién lee libros como estos, más allá de las amistades y talleres literarios? A lo mejor a eso es lo que se aspira y está bien. No creo que alguien que aspire a escribir pueda decirle a otro que no repita sus errores”.

Sin comentarios

Sobre los poetas de su generación, Manuel me platica que hay poetas que valen la pena leer, y otros que, la verdad, evitas hacer comentario. “Por ello, acudo a mis clásicos, aquellos libros y poemas que mencioné en una pregunta anterior. Igual creo que hay que leer, conocer. Más allá de los premios, de la participación en revistas, de hacerse visible, pues, no sé en qué medida se lea a un compañero. Dentro de lo posible, yo he leído a cuanto autor de mi generación se me ha cruzado, sobre todo en la página de poesía mexa hay muchos libros a los que he acudido, cuando no he conseguido las obras, lo cual es el mayor de las veces”.

-¿Crees que haya elitismo en la literatura mexicana en general?

– Por supuesto que lo hay. Hay un grupo minoritario que no deja su posición y otro más anhelando el estar ahí. Sin embargo, hoy en día se puede levantar la voz desde cualquier lugar del país, hacer una revista electrónica, hacer un proyecto de difusión de los demás poetas y, al validar a otros, crearse su propio elitismo: hacer una antología, una muestra. De ese modo, también decides a quién invitar a la fiesta y quién le pega a la piñata. ¿Los grupos que promocionan a la literatura (escrita por mujeres, escrita por negros, escrita por jóvenes de preparatoria… en fin la lista es larga) lo hacen sin la intención de dañar sus intereses? Los hechos demuestran que no es así. ¿Y quienes participan? Bueno, si me invitaste a tu fiesta, recibirás mi invitación.

-¿Crees que Octavio Paz marcó la pauta para el ejercicio de una poesía conservadora?

– Siguiente pregunta, por favor (risas). Bueno, Paz es un poeta con mucha presencia, y lo seguirá siendo. Si hablamos de conservadora en el sentido de propuesta, no lo creo. Uno lee a Paz y vaya que le aprende muchísimo. Claro, también se le aprenden varios vicios, entre ellos los de la inclusión o exclusión de ciertos grupos.

Manuel Parra Aguilar, confiesa no tener un proceso creativo establecido. Le gusta la idea del escritor, del poeta, como una especie de curioso investigador. Cuando lee, toma notas y apuntes. En este sentido, no tiene una hora en específico para escribir. “Pienso, por ejemplo, en los logos de las comidas rápidas, en los logos de las casas cinematográficas, en fin. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué representan esas imágenes? Algo de esto comentaba con mi hermana hace mucho, en su casa, en Houston. Ella me dijo que en realidad nunca se había preguntado quién era la chica pelirroja de coletas que aparecía en los pastelitos Little Debbie”. Y así surgió su libro, Pertenencias. “Obviamente, no todos mis libros han surgido bajo esa premisa, ya que el proceso creativo de cada libro es distinto. O al menos así ha sido en mi caso”.

Actualmente estudia su doctorado en la Universidad Emérita de Puebla, también es profesor de la Escuela de Escritores de Sonora en el Instituto Sonorense de Cultura y realiza un trabajo de investigación en la UAP acerca del poema en prosa.