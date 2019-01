Policía de Veracruz golpea a joven con Síndrome de Down | VIDEO

Veracruz.- Un elemento de la Fuerza Civil de Veracruz. fue grabado golpeando a un joven con Síndrome de Down de nombre Carlos “N”, de 28 años, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de la entidad.

El hecho, ocurrido este jueves, fue captado a través de la cámara de videovigilancia de una tienda de conveniencia en donde el joven labora desde hace un año.

En la grabación se puede observar al elemento reprendiendo al chico y posteriormente lo agrede a cachetadas afuera del local situado en la colonia Lomas de Barrillas.

Vecinos del lugar y familiares salieron en defensa del joven y también hicieron una grabación del elemento con sus compañeros y la patrulla marcada con el número económico 2493 mientras reclamaban lo sucedido, imágenes que difundieron en redes sociales.

Este viernes la dependencia confirmó la destitución del elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La Secretaría informó que el titular de la corporación, Hugo Gutiérrez Maldonado, ordenó “la baja inmediata del oficial”, además de que realizará una disculpa pública al afectado y a su madre, Elvira Pérez Marín, quien no descarta interponer una denuncia.

“La SSP no permitirá ningún tipo de abuso policial en contra de la ciudadanía, sin importar su condición física o social”.

Dato: Cabe recordar que apenas el pasado 3 de enero 7 ciudadanos estadounidenses de origen mexicano acusaron públicamente a 10 elementos de la Fuerza Civil de haberlos detenido arbitrariamente, torturarlos y sembrarles armas el pasado 31 de diciembre de 2018 en el municipio de Actopan.

Me indigna y alarma lo sucedido en #Coatzacoalcos donde un elemento de la Fuerza Civil golpeó a un joven con Síndrome de Down. No podemos tolerar más casos de abuso policial en #Veracruz ni en el resto de la República. https://t.co/OMptCYiUnq

