Policía estatal asegura arma, cartuchos, droga y vehículo

Chilpancingo, Guerrero.- En conferencia de Prensa , el secretario de Finanzas y Administración Tulio Samuel Perez Calvo, precisó y puntualizó algunas de la circunstancias que rodean el tema del presupuesto 2019, el cual a casi una semana de comenzar está año, no ha sido aprobado por integrantes del Congreso Local.

El titular de Sefina , fue claro que el gobierno de Guerrero que encabeza Héctor Astudillo Flores entregó en tiempo y forma este proyecto para su revisión o aprobación desde el 15 de octubre del 2018 a integrantes de Congreso de Guerrero, como se establece ; aun con las salvedades, como lo específico en esa ocasión “ por las fechas señaladas no se podiamos entregar el presupuesto con toda precisión toda vez que las políticas, los criterios de política económicas a nivel federal que Publica la Secretaria de Hacienda y Crédito Publicó no estaban publicadas y esto dificultaba poder empatar y alinear el presupuesto en esa ocasión “.

Remarcó que exponen por 57 mil 278 millones 774.4, de los cuales con la observación señalada , especificó que se debería hacer ajustes correspondientes para alinear a federal, el presupuesto estatal ; hecho que indicó, el pasado lunes 30 de noviembre se tuvo un acuerdo en el Pleno de los diputados para esperar el presupuesto federal y da ahí partir para ajustar el proyecto presentado por el gobierno del Estado .

Sin embargo, dijo fue hasta el 22 de diciembre de este año que se aprobó el presupuesto de la Federación , publicándose el 28 de diciembre del 2018; remarcando que previo a esta aprobación, explicó que hubo una mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local el 26 de diciembre donde se entregó información actualizada de lo que les estaban requiriendo.

Aclaró que también que a pesar de que 500 millones correspondientes al seguro popular son transferidos a la Secretaría de Finanzas, estos no los ejerce el poder ejecutivo, pues los orienta directamente hacia la Secretaría de Salud.

Durante esta conferencia, hizo un llamado a los diputados analizar el presupuesto y a no politizar este tema de suma importancia para los guerrerenses.” Los diputados están en la posibilidad de hacer lo correcto o de no hacerlo si así lo disponen, pero no siempre las mayorías dan definiciones”, indicó al externar su preocupación que este tema se esté politizado “me preocupa que los intereses políticos vayan a rebasar el interés de un presupuesto equilibrado a los nuevos tiempos políticos que estamos viviendo”, comentó.