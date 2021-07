México.- Un policía estatal asesinado y cuatro civiles abatidos fue el resultado de un enfrentamiento armado entre integrantes de la delincuencia organizada y agentes ocurrido el viernes en la comunidad San Antonio del Ciprés, en el municipio de Pánuco, Zacatecas.

Los policías estatales realizaban patrullajes en la localidad rural de San Antonio del Ciprés, en atención a múltiples denuncias de la presencia de grupos armados en la zona, cuando detectaron un vehículo Grand Cherokee tripulado por hombres armados, por lo que se generó una persecución hasta afuera de un domicilio, donde pretendían esconderse.

Desde el interior de la vivienda comenzaron a disparar con armas de grueso calibre en contra de los uniformados, quienes al repeler la agresión abatieron a cuatro pistoleros y lograron detener a los cuatro ocupantes del vehículo, tres hombres y una mujer.

Un policía resultó lesionado por las balas, y murió cuando era trasladado a recibir atención. El agente caído pertenecía al Grupo de Operaciones Policiales Especiales del Estado de Zacatecas (Gopez), confirmó el secretario de seguridad pública del estado, Arturo López Bazán, quien acudió al sitio del enfrentamiento, ubicado a 36 kilómetros de la capital zacatecana.

Uno de los detenidos tiene reciente egreso del penal varonil de Cieneguillas, informó el secretario al manifestar que del resto y de los abatidos se trabajaba en su identificación por parte de la Fiscalía del Estado.

Tras el enfrentamiento se decomisaron cuatro armas de fuego de grueso calibre que, junto con los cuatro detenidos y el vehículo asegurado, fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

Al condenar el ataque del que fueron víctimas los policías estatales, el secretario López Bazán rechazó que la violencia e inseguridad que vive actualmente Zacatecas sea porque exista un vacío de poder con la transición en el gobierno estatal.

“Al menos en la Secretaría de Seguridad Pública no existe ese vacío de poder, como se cree, tan es así que el evento de hoy es consecuencia de las acciones que estamos desarrollando (…), estamos trabajando, la Secretaría no ceja, no hace pausa en los esfuerzos”, declaró.