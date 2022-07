Trendy.- Una de las famosas más talentosas y polémicas del momento es Belinda, quien recientemente se hizo viral por hablar por primera vez de su ruptura con Christian Nodal y protagonizar un beso con Lola Rodríguez y Valentina en los festejos del orgullo de Madrid.

Sin embargo, la guapa española también se ha vuelto viral por las diversas entrevistas que ha dado en España para promocionar su serie ‘Bienvenidos a Edén’, proyecto de Netflix que se estrenó el pasado 6 de mayo.

Pero dado al gran recibimiento que tuvo su primera temporada, ya se están alistando las grabaciones de la segunda temporada de dicho producto audiovisual.

Por ello, Belinda no ha parado de dar entrevistas en su natal España, donde recientemente habló acerca de sus hábitos de higiene, lo cual causó sorpresa entre sus seguidores, pues la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ confesó que ha pasado varios días sin bañarse. Paradójicamente, Belinda reveló que no le gusta estar sin bañarse.

Al ser cuestionada acerca de cuál ha sido el máximo periodo de tiempo que ha pasado sin tomar una ducha, Belinda confesó que ha llegado a estar hasta tres días sin bañarse.

No obstante, aclaró que no le gusta estar sin bañarse, lo cual contrarió un poco a sus fans, quienes no dudaron en cuestionar a la talentosa actriz acerca de su “random confesón”, pues les resultaba ilógico que si no le gustaba “estar sucia” haya llegado a pasar hasta tres días sin bañarse.

Y aunque Beli no ha respondido, algunos aseguraron que “siendo famosa, ella puede darse ciertos lujos”, pues hay personas que no pueden pasar más de 24 horas sin que su aroma delate que no se han bañado.

Por otra parte, Belinda aclaró que una de sus prendas favoritas son los gorritos y que de pequeña su ilusión era ser como su amada abuelita, quien se sabe era muy unida a la cantante.

Fuente: El Heraldo