Acapulco, Guerrero.- Ante el repunte de hechos violentos y de extorsión contra el sector hotelero, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), José Luis Smithers Jiménez adelantó la creación de un sistema C5 que conecte todas las cámaras de videovigilancia de los establecimientos del gremio.

El líder de la AHETA señaló que, ante la falta de propuestas por parte de las autoridades se han visto en la necesidad de buscar alternativas para velar por su seguridad. Dijo que todos los agremiados se encuentran de acuerdo con el C5, el cual se encuentra en los últimos detalles para su instalación.

«AHETA tiene que salir adelante solo. Tememos nosotros por nuestras empresas, hoteles y seguridad, por eso los compañeros y hoteleros dicen que sí y están de acuerdo en hacerlo, y en apoyar vamos a salir adelante solos”, afirmó.

Pese al clima de violencia que se vive en el puerto precisó que no han tenido reportes por cancelaciones en los hoteles; sin embargo, hizo el llamado a las autoridades para que realicen las acciones pertinentes para garantizar la seguridad a los locales y a los turistas.

«El llamado a las autoridades es que dejen de decir que todo está bien. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que no quiera oír. El presidente de la República dice que todo está bien, y no es así”, puntualizó.