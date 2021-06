Acapulco, Guerrero.- Habitantes de la colonia Francisco Villa bloquearon la avenida Ruiz Cortinez por falta de agua potable que padecen desde más de un mes.

Desde las 8:30 de la mañana habitantes se dieron para iniciar su bloqueo que duró cerca de una hora justo en la entrada de la colonia.

En entrevista el habitante, Eduardo Zamora denunció que cada mes le llega a su casa el servicio de agua potable y luego se vuelve a ir, sin embargo los recibos de la Capama llegan puntuales.

“Cansados ya estamos de reportar y reportar la falta de agua. Las autoridades no nos hacen caso, es por eso que decidimos bloquear porque no es posible que no nos den bien el servicio que estamos pagando”, expresó.