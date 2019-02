¡Por fin! la magia de Harry Potter llega hoy a Netflix

México.- Hay momentos que cambian la historia de la música, aunque no sucedan en un escenario o en el estudio de grabación, son experiencias que cambian la visión de un artista y rompen un poco con su estilo o simplemente dan paso a crear nuevos sonidos.

En el verano del 64, The Beatles ya eran el cuarteto más famoso del mundo mientras la Beatlemanía ya había cruzado el Océano Atlántico y sus 3 primeros álbumes lograron vender millones de copias. Sin embargo, las melodías que interpretaban eran un tanto cursis, reflejaban la forma de vivir de un chico pulcro de Liverpool, Lennon y McCartney plasmaron su talento en letras sencillas que representaban el lado más inocente del rock & roll, visto de una manera coloquial, eran bastante fresas, hasta que conocieron a Bob Dylan.

Fue así que en agosto de aquel año, el legendario Bob Dylan, que el cuarteto admiraba incondicionalmente, pudo conocer a la banda en una de las suites del Hotel Delmonico en Nueva York, pues en ese momento, John, Paul, George y Ringo se encontraban de gira por el país de las barras y las estrellas, y les pareció interesante conocer por fin a su ídolo.

La historia cuenta que luego de los saludos y las cortesías, Dylan sugirió rolar un porro, The Beatles jamás habían consumido marihuana, lo cual fue un tanto extraño para ellos. Dylan encendió el primero y se lo entregó a Lennon, quien prefirió dárselo a Ringo, éste al no saber que el porro debía rolarse se fumo uno completo, así comenzó una noche llena de risas y descubrimientos.

La banda y su representante, Brian Epstein, se miraron un tanto confundidos mientras Epstein tuvo que admitir que ninguno de ellos habían fumado Marihuana antes, Dylan no lo podía creer y les comento: “¡Hey! ¿qué hay de su canción que habla de estar pacheco?, ya saben esa I get high, I get high”, Lennon completamente sonrojado tuvo que explicarle que la letra no decía eso, sino más bien “I can’t hide”.

Paul se clavó más en aquellos efectos de la cannabis y les decía a todos: “Realmente estoy pensando, en verdad pensado”, así que anoto en una libreta todo lo que se le viniera a la mente, al día siguiente solo descubrió una hoja que decía: “Hay siete niveles”.

Para Dylan fue una noche más de de fumar con amigos y para The Beatles una experiencia nueva en el proceso de ser estrellas del rock, pero si se presta atención a los siguientes álbumes resulta obvio que esas horas encerrados en un cuarto de hotel lleno de humo, fueron el inicio de algo enorme.

Para muchos, la primera canción que hizo referencia a la marihuana fue “Got to get you into my life”, compuesta por McCartney, quien en algún momento comentó: “La escribí después de que me introdujeron a la mota, yo era un chico bastante normal y trabajador pero cuando empeze a fumar fue algo inspirador para mi, algo que expandió mi mente, en la canción soy yo diciendo, voy a hacer esto, esto, esto no es una mala idea, así que básicamente es una oda a la mota.

Esta es la historia del uso de la droga para el cuarteto, una forma de ver más allá de lo que se estaba creando, pues The Beatles y Bob Dylan lograron utilizarla para crear cosas que cambiaron su estilo y sus composiciones, cosas inimaginables, cosas que inspiran a más de un artista a poder crear rolas que toquen el corazón de todas las personas que se entregan a ellos. Espectros sonoros capaces de cautivar el oído y elevarlo para con ello crear cosas enormes.