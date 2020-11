Guerrero. Opinión.- Pedro Segura Valladares, Armando Ríos Píter, Luisa Ayala Mondragón, Beatriz Mojica Morga, Victoriano Wences Real, Mario Moreno Arcos, Manuel Añorve Baños, Héctor Apreza Patrón, Evodio Velázquez Aguirre, Carlos Reyes Torres (ya no porque perdió una encuesta interna del PRD), Luis Walton Aburto, Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Eloy Cisneros Guillen, Arturo Martínez Núñez, Antonio Helguera Jiménez.

Marcial Rodríguez Saldaña, Alberto López Rosas, Rubén Cayetano García, Adela Román Ocampo, Nestora Salgado García, Héctor Popoca Boone, Jorge Camacho Peñaloza, Rogelio Ortega Martínez, Tulio Pérez Calvo, Jorge Campos Navarrete, Marcos Efrén Parra, Guadalupe González Suástegui, Arturo Álvarez Angli, Javier Saldaña Almazán (quien, por cierto, sigue muy enfermo), etcétera.

Alrededor de tres decenas de precandidatos para la gubernatura de Guerrero han levantado su dedito, o los han propuesto los diversos partidos, casi, casi como relleno, o, los han mencionado los trascendidos de la prensa. De estos, sólo 4 o 5 tienen posibilidades reales de obtener una victoria. Los demás, la gran mayoría, no ganarían en las urnas ni una regiduría en buena lid.

Muchos de los que ahora aspiran a ser gobernador son completamente desconocidos para el grueso del electorado, por lo que -con dinero que no se sabe ni de dónde proviene- utilizan la misma burda estrategia de siempre: publicitarse en los medallones de los autobuses de transporte urbano o en los llamados espectaculares.

Con esto violan la ley electoral, simulan anunciar las portadas de desconocidas revistas o videos publicados en cualquier red social, que pretenden hacen pasar por entrevistas periodísticas. Al carecer de ideas o de propuestas, lo único que les queda es publicitar frases vacías y sonrisas falsas.

Otros, los que tienen más recursos, hasta pagan a escritores “fantasma” para que les redactan librejos que nadie podría leer en su sano juicio. Los que realmente tienen trabajo político, realizan eventos presenciales -a pesar de la pandemia-, sin “sana distancia”, con algunos seguidores o con grupos representativos de diversos sectores sociales o empresariales.

Algunos pagan pautas o campañas publicitarias a Facebook, Twitter o Instagram para que los promocionen con otros usuarios. Los menos, hasta compran seguidores falsos, para así inflar números en sus cuentas de las diversas redes sociales. El zorro pierde el pelo, pero no las mañas, y los que se dicen ser “diferentes”, resultan peores que los anteriores.

Veintitantos precandidatos quedarán fuera de la contienda en menos de lo que canta un gallo. Pero no se irán con las manos vacías, ya que negociarán cargos públicos en los tres niveles de gobierno o posiciones plurinominales en los diversos cargos de elección popular que se encuentran en juego para 2021. Otros, también querrán capitalizarse, por lo que buscarán un jugoso pago por su retiro de una disputa electoral viciada de origen.

No, ningún iluso cree que entran a la contienda sin posibilidades reales de ganar, tan sólo porque son demócratas o próceres de la democracia. No, son viles y ambiciosos vulgares, que quieren obtener beneficios personales. No les importa el estado de Guerrero, ni los guerrerenses. ¡Qué va! ¡Para nada! Ellos quieren su pedazo de pastel, su roído hueso.

Es triste pero es una realidad. Se han perdido todos los valores. No se pone en práctica la ética. No hay civismo. Veinticinco precandidatos a gobernador, más o menos, solo desean ser poderosos o enriquecerse sin trabajar. Esa es la verdad, y el que diga lo contrario que me refute. Lo único que hacen al entrar a la contienda -a la que tienen derecho legal de participar, pero no moral-, es pulverizar los votos.

Si fueran un menú de comida, ustedes serían los platillos que nunca nadie escoge. Es más, como nadie los pide, ni siquiera hay en la cocina los ingredientes para prepararlos. ¿Por qué no dejan de hacerse tontos y le dan chance a los 4 o 5 precandidatos que realmente tienen posibilidades? ¿Quieren de verdad ser demócratas? Retírense de la contienda. Largo, fuera, ¡fuchi!.

Le harían un favor a la democracia de Guerrero. Dejen de meter ruido y sembrar cizaña. Denle la oportunidad histórica a 3.5 millones de guerrerenses de poder analizar su voto a conciencia. Dense chance ustedes mismos de no ser tan ruines y tan poca cosa. No pasen a la posteridad como los patiños que sirven de antagonistas de lo que realmente quiere el pueblo de Guerrero. No contaminen la elección. No sean el hazmerreír de la política, bufones sin gracia que nadie toma en serio.

Analista político: (@CarlosAlvarezMX)