¿Por qué los ancianos de Japón quieren ser encarcelados?

Tokio.- El número de adultos mayores arrestados por delitos menores se ha disparado en Japón, pues los ancianos han encontrado en la cárcel una mejor alternativa a la soledad de sus hogares.

La nación, con la mayor esperanza de vida del mundo, está conformada en 33 por ciento por personas mayores de 65 años.

A lo anterior, se suma la gran cantidad de ancianos japoneses que viven solos y con poco o nulo contacto con familiares, lo que ha orillado a muchos a considerar la cárcel como un mejor refugio ante la soledad y la falta de atención médica.

“Disfruto más mi vida en la cárcel. Siempre hay gente por aquí, y no me siento sola. Cuando salí por segunda vez, prometí que no volvería. Pero cuando estaba fuera, no podía. No ayuda sentir nostalgia”, afirmó una reclusa, entrevistada por medios nacionales, y encarcelada por robar en una tienda.

Las autoridades japonesas se han visto obligadas a aumentar los esfuerzos para mejorar la asistencia social, a fin de evitar que este fenómeno continúe pues la manutención de cada preso en las cárceles niponas conlleva gastos superiores a los 20 mil dólares anuales.

Notimex