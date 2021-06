Ciudad de México.-Belinda y Christian Nodal están muy felices planeando su boda, que seguro será majestuosa. Después de que la pareja anunció su compromiso, las exparejas de la cantante volvieron a dar de qué hablar, pues algunos se tatuaron el amor que sentían por Beli en la piel.

Uno de ellos fue Lupillo Rivera, quien conoció a Belinda durante el programa La Voz México, donde ambos eran coaches. En su momento se dijo mucho sobre su relación y más después de ver el gran tatuaje del rostro de Belinda, de la prometida de Nodal, en el brazo de Rivera.

Aunque al inicio negaron su romance, Lupillo no pudo más y confesó que sí estuvieron juntos en un romance. Además añadió que jamás había amado tanto a una mujer y que siempre la iba a proteger. En De10.mx te contamos cómo fue su secreto, intenso y fugaz amorío.

¿Cómo se conocieron Belinda y Lupillo Rivera?

Belinda y Lupillo Rivera se conocieron en 2019, durante el programa de La Voz México, emitido por TV Azteca. Ambos eran coaches de los concursantes y tal parece que con el trato diario, fueron conociéndose más hasta iniciar una relación amorosa.

¿Cuándo comenzaron a salir Belinda y Lupillo Rivera?

Belinda jamás habló sobre su romance con Lupillo Rivera. Por su parte, el cantante primero negó haber tenido algo con la actual pareja de Nodal, pero meses después aceptó su relación. Rivera dijo que comenzaron su relación en marzo de 2019.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Belinda y Lupillo Rivera?

Durante una entrevista en el programa Chisme No Like, Rivera confirmó que salieron del 27 de marzo de 2019 al 27 de agosto de ese mismo año.

El cantante dijo que fueron cinco meses y Belinda fue una mujer que amó locamente y que “honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas”, pues “nunca había amado tanto a una mujer en su vida”.

¿Por qué terminaron Belinda y Lupillo Rivera?

No se conocen los motivos de la separación de Belinda y Lupillo Rivera, pero hasta darse a conocer el compromiso con Nodal, el hermano de Jenni Rivera siempre habló bien de Beli.

“Yo siempre la he protegido, nunca voy a hablar mal de ella. Toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en la vida”. señaló Lupillo.

¿Por qué Lupillo Rivera se tatuó el rostro de Belinda?

Antes de confirmar su relación y mostrar el amor que sintió por Belinda, Lupillo Rivera subió un video a su cuenta de Instagram donde contó la historia del tatuaje en su brazo. Según el jalisciense, todo fue producto de una apuesta.

“Este tatuaje me lo hice porque Belinda tiene muchos fans, los Belifans. Hay algunos que se han tatuado el rostro de Belinda y en una conversación que teníamos en La Voz me retó. Me dijo: ¿A qué no te tatuas mi cara? y (él dijo) por qué no. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje. Muchas críticas porque me hice el tatuaje, pero es mi brazo y yo me puedo tatuar lo que quiera. Es válido traer un tatuaje de la mujer más bella, la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Ahí la traigo y siempre se va a quedar”, contó Rivera.

Situación que no pasó, pues a inicios de este mes Lupillo decidió borrarse el tatuaje y además compartió el proceso con sus seguidores. Mientras que Belinda sigue feliz con Christian Nodal.