Trendy.- Maribel Guardia cumplió hace menos de un mes 63 años y se encuentra de maravillas con una figura radiante. La actriz costarricense confesó en el auditorio de “Hoy” que los más jóvenes son quienes se le han insinuado en más de una ocasión por medio de sus redes sociales.

“Son muy terribles, muy coquetos, andan con la testosterona a todo lo que da, muy injuriosos, pero yo los acepto cuando son piropos bonitos, pero cuando son subidos de tono solo los borro y ya” indicó Maribel sobre las propuestas y mensajes de amor que recibe en las redes.

Hace unas horas, Maribel Guardia confirmó una vez más su gran hermosura en las comunidades virtuales. La conductora de televisión publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de followers de alrededor del planeta.

La latina posó desde el gimnasio, de frente ante la cámara luciendo un deportivo look compuesto por top y leggins de color violeta con un estampado animal print. La artista oriunda de San José de Costa Rica complementó su look con un delicado make up, su largo cabello suelto y zapatillas deportivas.

“La actitud es el pincel con el que la mente le da color a nuestra vida, espero que la tuya sea de los colores del arcoíris” fue el simple y promocional texto que escogió Guardia como pie de foto para su mencionado posteo en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de la ex esposa de Joan Costa cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los dieciocho mil doscientos corazones en tan solo unas horas. “Cuerpazoooooo, pelazooo, ojazos, que tengas una maravillosa tarde y lindo Jueves”, “Dios mio, te suplico me hagas el milagro de tener el mismo abdomen que de mi bella Diosa Maribel…Amén. Jajajaj la amooo Que preciosa” y “Y tú cada día me llenas la vida de los colores más lindos te quiero mucho muñequita” fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la latina de parte de sus fans en el posteo.

Fuente: Heraldo