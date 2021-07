México.- La sesión virtual de la Primera Comisión Permanente donde se analizaría y votaría el dictamen para desaforar a Saúl Huerta y Mauricio Toledo fue cancelada este lunes de manera sorpresiva.

De acuerdo con los legisladores, la sesión que estaba programada para las 17:00 horas fue pospuesta sin ninguna explicación, no obstante, algunos diputados comentaron que se debe por el extraordinario en la Cámara de Diputados para los juicios de procedencia pendientes.

“Yo sí creo en lo personal que ha habido mucha simulación con respecto a todo el tema del extraordinario, y creo que el tema central siempre es el desafuero”, aseguró Damián Zepeda.

El panista afirmó que votará favor del desafuero de los diputados Saúl Huerta de Morena, señalado de abuso sexual en agravio de un menor y el petista Mauricio Toledo.

Al respecto, Zepeda comentó que Morena pretende incluir el tema de un extraordinario en el Senado para la ratificación de Roberto Salcedo Aquino como secretario de la Función Pública y aplazar la entrada en vigor de la reforma en materia de outsourcing.

“No hay dictámenes, no se ha visto el tema. A mí me parece que eso es parte de la misma estrategia de tratar de como complicar el extraordinario para que no se dé. Que procesen el asunto las comisiones primero, y ya que este procesado se puede valorar si se va o no o si se ven esos temas en el ordinario”, expuso el panista.

¿Por qué buscan desafuero de Huerta y Toledo?

Sobre Maurio Toledo pesan acusaciones por supuestamente haber adquirido de forma inexplicable 14 millones de pesos cuando fue jefe delegacional en Coyoacán. Por esa razón, en enero de este año la Secretaría General de la Cámara de Diputados envió un solicitud para quitarle el fuero y que pueda ser juzgado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) por enriquecimiento ilícito.

No obstante, el 9 de julio, su defensa el diputado del PT dijo en entrevista con Radio Fórmula que puede acreditar sus ingresos y egresos, y con ello demostrar su inocencia.

Mientras que el morenista Saúl Huerta fue señalado en el mes de abril de abuso sexual de menores. Luego de que se dieran a conocer denuncias y testimonios en los que se le señalaba de casos de violación manos del diputado.

El 21 de abril fue detenido por policías capitalinos, luego de que un joven de 15 años lo acusara de haberle hecho tocamientos y abusado sexualmente en un hotel en el centro de la Ciudad. Pese a que fue detenido, el legislador fue liberado al contar con fuero.