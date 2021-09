Chilpancingo, Guerrero.- La toma de protesta de integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tuvo que ser pospuesta tras largo debate y falta de acuerdos entre los diputados.

Las bancadas del PRI, Morena y PRD, no lograron ponerse de acuerdo en la primera sesión ordinaria de la 63 legislatura del Congreso local, causando que no se llevara a cabo el acto, por lo que a siete días de su instalación, no ha logrado la integración legal de la Jucopo, hecho que estaba establecido en el orden del día.

Morena informó a la Mesa Directiva sobre la designación de Alfredo Sánchez Esquivel como su coordinador; el PRI hizo lo propio e informó del nombramiento de Héctor Apreza Patrón, mientras que el PRD designó a Raymundo García Gutiérrez.

Sánchez Esquivel solicitó que se modificara y no se tomara como de urgente y obvia resolución, lo que los coordinadores del PRI y PRD, Héctor Apreza y Raymundo García rechazaron.

Héctor Apreza, destacó que en la actual legislatura haya paridad total en su integración. Por su parte el coordinador de los diputados de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, destacó también la paridad en el Congreso, y consideró que el estado necesita de más estadistas que antepongan el interés general al personal.

En la sesióntomaron protesta los diputados Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna y Rafael Navarrete Quezada. Falta el priista, hijo del gobernador e Guerrero, Ricardo Astudillo Calvo, realizarla.