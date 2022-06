Trendy.- Este domingo 5 de junio los fans de My Chemical Romance en México causaron gran alboroto en redes sociales logrando que se volviera tendencia, pues se filtró información en la que señalan de la llegada de la banda al país luego de una larga ausencia.

La noticia logró sacudir a toda la generación “dosmilera” y nuevos fans que han esperado con ansias la confirmación del supuesto cartel que hizo viral en redes sociales del festival “Hell and Heaven” 2022, pues en éste se anuncia la participación de la banda estadounidense.

Aunque muchos pensaban que My Chemical Romance llegaría a México como una de las estelares en el Corona Capital, todo parece indicar que será en el festival de metal donde deleitará a sus fans una vez más y así se dio a conocer en el perfil oficial de la banda en Spotify.

A esta noticia se suma el supuesto cartel del “Hell and Heaven” que se hizo viral en redes sociales, pues en éste también se confirma la participación de My Chemical Romance; sin embargo, éste no aparece en las redes sociales oficiales del festival.

De acuerdo con el póster, el festival que concentra a algunas de las mejores bandas de rock y metal se realizará en diciembre de este año en el Foro Pegaso ubicado en Toluca, hasta donde llegaría la agrupación.

Aunque la noticia no ha sido bien recibida por algunos fans de My Chemical Romance, la realidad es que esta información aún se ha confirmado. Algunos fans han señalado que esta no es la primera vez que Spotify se adelanta a dar información sobre las presentaciones de otros artistas.

Fuente: El Heraldo