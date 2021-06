Villahermosa, Tabasco.- El Partido de la Revolución Democrática, PRD, impugnó los resultados de los municipios de Huimanguillo, Jonuta, Huimanguillo, Comalcalco y Cárdenas, informó el representante ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Carlos Castellanos Morales.

Particularmente, Neyda García Martínez, candidata a la alcaldía de Comalcalco, consideró que existen los elementos de prueba para que la autoridad electoral federal, anule la elección de Comalcalco.

“Creemos que hay todos los motivos y agravios para que esta elección sea anulado, esperamos que llegue a la sala superior, logramos 33 mil votos, no se pudo ganar ante la clonación de boletas, la intimidación que realizaron elementos de la Policía Municipal, balacera, todo está documentado en 200 hojas que integra el recurso de impugnación presentado”, detalló.

De las impugnaciones de Huimanguillo, el representante en el órgano electoral Castellanos Morales dijo que fue suspendido el servicio de telefonía celular, por lo que se considera que no hubo las garantías para que se realizara una elección transparente.

Castellanos Morales consideró que los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), confirmarán los triunfos de los candidatos de Morena, sin tomar en cuenta el “cochinero” que se tuvo en el desarrollo de la jornada electoral, en la Elección de Estado.

“Confiamos –precisó el representante del PRD ante el IEPCT- que la sala regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos den la razón y revierta los resultados del pasado domingo 6 de junio”.

Sin pudor consejeros electorales

Por su parte, el dirigente estatal Javier Cabrera Sandoval acusó la actuación que los consejeros electorales del IEPCT ha sido patética antes, durante y después de la elección del pasado 6 de junio.

“Ellos respondieron a las instrucciones e indicaciones que les hicieron llegar desde Palacio de Gobierno o la “Casa Azul”. No fueron los árbitros electorales o que hayan contribuido o trabajado para que la democracia avance en Tabasco, sino que fueron parte fundamental para que se cometieran esas trampas, ilegalidades y acciones fuera de la ley”.

Señaló que la presidenta del órgano electoral, Maday Merino Damián y su compañero Víctor Humberto Mejía Naranjo se encargaron de orquestar las acciones para que Morena ganara la elección. Ellos son fieles servidores del gobierno del Estado y Morena.

“Sin ningún pudor, pena o vergüenza, -expresó Cabrera Sandoval- los consejeros electorales del IEPCT, estuvieron a las órdenes e indicaciones que les dieron. Si tuvieran un poco de dignidad –que por supuesto, no saben que significa esa palabra- renunciarían al cargo, no lo harán, porque no les importa pasarán a la historia como los peores consejeros electorales de los que se tenga memoria”.