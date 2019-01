Presentan mexicanos robot que ayudará en la oficina

México.-Las masas de hielo de la Antártida se derriten más rápido que nunca, según un estudio reciente.

Se llegó a esta conclusión a partir de la evaluación más larga de la historia de las masas de hielo de esa región, se analizaron los cambios de 40 años, desde 1979. La información se obtuvo a partir de fotos aéreas de alta resolución tomadas tanto por aviones de la NASA como por satélites de diversas agencias espaciales.

De acuerdo con la investigación, publicada en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el hielo se derrite seis veces más rápido, lo que tiene una consecuencia muy preocupante para los expertos: el aumento del nivel del mar.