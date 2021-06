México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que presentará, en su momento, ante la Cámara de Diputados federal una iniciativa de reforma constitucional para resolver la falta de apoyo a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, para que no aumente el precio de la energía eléctrica.

“No me puedo quedar de brazos porque no puede haber un interés particular, por muy legítimo que sea, por encima del interés del pueblo, actualmente las corporaciones comerciales pagan menos que una familia de la clase popular, de la clase media”, argumentó.