Washington (AP).- El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy comenzó a pronunciar un discurso por video el miércoles ante el Congreso de Estados Unidos, en su más reciente intento por dirigirse a las legislaturas del mundo para pedirles ayuda contra las fuerzas rusas que invaden su país.

Los legisladores lo ovacionaron de pie cuando Zelenskyy apareció en la enorme pantalla de video.

El líder ucraniano citó los ataques a Pearl Harbor y los del 11 de septiembre para solicitar el apoyo de Estados Unidos ante Rusia. “Los necesitamos de inmediato”, señaló.

El discurso ante el Congreso estadounidense probablemente será uno de los más importantes dentro de la estrategia de Zelenskyy en la que ha dado discursos con referencias a Winston Churchill, Hamlet y el poder de la opinión pública mundial para frenar a Rusia.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k